Una foto que documenta los efectos del deshielo en Groenlandia se vuelve viral

Una foto tomada por un investigador del Instituto Meteorológico Danés (DMI) en el noroeste de Groenlandia que alerta sobre la situación del deshielo en el Ártico se ha hecho viral en las últimas horas por su impacto.

DMI's klimaforsker @SteffenMalskaer er i disse dage NV-Grønland for i samarbejde med lokale fangere at hente vejr- og havmålere, og endte med at dokumentere ekstreme forhold på en usædvanlig varm dag, hvor smeltevandet bogstaveligt talt flød på isen. pic.twitter.com/vmYBxyhiWr