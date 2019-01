La Fiscalía venezolana pide que se prohíba a Guaidó salir de Venezuela

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, presentó este martes una solicitud al Tribunal Supremo de Justicia para que, como parte de una investigación preliminar, impida la salida del país al diputado Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente interino del país el pasado 23 de enero. "Hemos aperturado dicha investigación de carácter preliminar para solicitar que se dicten medidas cautelares que (...) permitan en este caso: uno, la prohibición de su salida del país; dos, la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles; tres, el bloqueo de sus cuentas", dijo Saab a periodistas antes de ingresar a la sede del alto tribunal.

Saab comentó que la decisión se debe a que "hay un ciudadano (Guaidó) que prácticamente ha encabezado" una "acción (...) en detrimento de la patria venezolana" que llevó a que "inclusive países extranjeros solicitasen a Venezuela medidas sumamente graves que alteran el orden constitucional, entre ellas, el aislamiento de cuentas". Según el fiscal general, esa situación "viene afectando desde hace varios años producto de una circunstancia totalmente ajena a la legalidad venezolana".

Maduro y Guaidó emitieron este lunes sendas declaraciones en las que aseguran tener el control de activos del país en el exterior

En su opinión, Venezuela está sometida a "medidas coercitivas, de bloqueo económico que dañan no solo el patrimonio nacional, sino que dañan la vida familiar de todos los venezolanos".

El pasado 23 de enero, Guaidó anunció que asumía el cargo de presidente interino de Venezuela y recibió el reconocimiento de una treintena de países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Israel, Brasil o Colombia, entre otros.

Nicolás Maduro y Guaidó emitieron este lunes sendas declaraciones en las que aseguran tener el control de activos del país en el exterior, aunque es el diputado opositor quien ha logrado el apoyo internacional. Guaidó anunció que había ordenado el "traspaso" de las cuentas del país en el exterior para evitar el "saqueo", al tiempo que señaló que se inició un proceso para designar a las directivas de Citgo, filial en Estados Unidos de la petrolera estatal PDVSA.

Guaidó indicó que seguirá avanzando para atender la "emergencia humanitaria" del país

Finalmente, Saab aseguró que, las medidas tomadas hoy tienen "basamento legal" y le permite al ministerio público "desarrollar una investigación" para "seguir recabando" los datos suficientes "que permita detener estos actos" que atribuye a Guaidó y que cree que "han dañado la paz" de Venezuela, su economía y patrimonio.

Por su parte, Juan Guaidó dijo este martes que no subestima las "amenazas" y "persecución" de la Fiscalía. "No estoy desestimando una amenaza de cárcel y no quiero que se tome así de nuestra parte y muy responsablemente les digo que no hay nada nuevo bajo el sol lamentablemente, un régimen que no les da respuesta al venezolano, la única respuesta es persecución, represión", dijo Guaidó al ser consultado sobre la petición de Saab.

Desde la sede del Parlamento venezolano, donde se celebrará la sesión ordinaria de la Cámara, el opositor indicó que seguirá avanzando para atender la "emergencia humanitaria" del país y que ahora se encuentra preocupado por la crisis que hay en Venezuela. Sin embargo, fue insistente en que no subestima las "amenazas" y la "persecución" en su contra.