La Fiscalía pidió el registro a Trump por posible violación de la Ley de Espionaje

La Fiscalía de Estados Unidos pidió a un juez que permitiera el registro a la vivienda de Donald Trump en Florida alegando la posible violación de la Ley de Espionaje por parte del expresidente al sustraer documentos clasificados al abandonar la Casa Blanca.

Así consta en la orden de registro y en el inventario de lo requisado en la redada que el FBI hizo el pasado lunes en Mar-a-Lago, que ya son públicos una vez que el fiscal general de EE UU, Merrick Garland, pidió que dejaran de estar bajo secreto de sumario y que el propio Trump no ha objetado.

Entre la documentación requisada figuran veintiséis cajas etiquetadas cada una con un número, así como varias carpetas de documentos y fotos con las etiquetas de "alto secreto" o "confidencial".

Entre ellos aparece un documento bajo el título "presidente de Francia" y otro sobre la petición de indulto de Roger Stone, confidente de Trump, así como numerosos documentos confidenciales sin descripción.

La orden aprobada por el juez de Palm Beach Bruce Reindhart fue firmada el 5 de agosto, tres días antes de la redada, y daba al FBI de plazo hasta el 19 de este mes para efectuar el registro.

En dicha orden figura lo que el FBI podía requisar: Cualquier documento o caja con marcas de "clasificado", cualquier indicio de transmisión de datos o información sobre seguridad nacional y cualquier archivo presidencial creado entre el 20 de enero de 2017 y el 20 de enero de 2021, los cuatro años de mandato de Trump. También podían buscar cualquier prueba de destrucción de documentos de la Presidencia.

La orden detalla las características de Mar-a-Lago, una mansión con "aproximadamente 58 dormitorios y 33 baños", situada en una propiedad de 6,8 hectáreas y en la que se podía también revisar "la oficina 45", en alusión al número que ocupa Trump como presidente de EE UU.

La residencia de Donald Trump fue registrada el pasado lunes en medio de la investigación que el FBI hace sobre la supuesta sustracción de documentos por parte del expresidente.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, explicó este jueves que autorizó personalmente la decisión de solicitar la orden de registro y pidió al juez que se hiciera pública tras varios días de críticas de los republicanos, que han acusado al Gobierno de Joe Biden de persecución política.

Pelosi acusa a Trump de instigar los ataques contra las fuerzas del orden

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE UU, Nancy Pelosi, acusó este viernes a Trump de "instigar los ataques contra las fuerzas del orden" por sus críticas al FBI tras el registro de su casa, como lo hizo en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

"Una vez más, está instigando ataques a las fuerzas del orden", apuntó Pelosi en una rueda de prensa ante la pregunta de si sucesos como el intento de ataque a una sede del FBI en Ohio podrían tener que ver con las críticas de Trump. En la mañana del jueves, un hombre intentó entrar en la sede local del FBI en la ciudad de Cincinnati (Ohio), por motivaciones aún desconocidas, y murió después a manos de la policía.

Desde que se conoció que el pasado lunes el FBI registró la casa de Trump en Mar-a-Lago en busca de documentos clasificados sobre armamento nuclear que el exmandatario presuntamente sacó de la Casa Blanca, el expresidente se ha dedicado a criticar a la entidad.

Pelosi llamó este viernes a no frivolizar con los documentos encontrados en la casa porque si su contendido es "lo que parece ser", es un asunto "muy grave". "Se trata de nuestra seguridad nacional y nuestra preocupación siempre es protegerla y defenderla. Esto significa que no tratemos con frivolidad los documentos", apuntó Pelosi en una rueda de prensa en la que dijo desconocer el contenido de los mismos. "No sé más de lo que es de dominio público", aseguró.

Aun así, el contenido de los documentos probablemente no se conocerá al contener, presumiblemente, asuntos que atañen a la seguridad nacional. "Con suerte sabremos más, pero tampoco queremos ver mucho más porque eso podría poner en peligro nuestra seguridad", apuntó Pelosi, quien recordó que "existen leyes contra el manejo inadecuado de este material".