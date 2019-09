Fallece el expresidente de Zimbabue Robert Mugabe

El expresidente de Zimbabue Robert Mugabe, el primer mandatario del país tras su independencia, ha muerto a la edad de 95 años, informó este viernes el actual presidente zimbabuense, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, en su cuenta de Twitter.

"Con gran tristeza, anuncio el fallecimiento del padre fundador y ex presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe", señala el actual mandatario zimbabuense.

Cde Mugabe was an icon of liberation, a pan-Africanist who dedicated his life to the emancipation and empowerment of his people. His contribution to the history of our nation and continent will never be forgotten. May his soul rest in eternal peace (2/2)