La Oficina Federal de Investigaciones de EE UU y las autoridades de Minesota iniciaron este martes una indagación después de que un hombre negro muriese tras ser detenido y sometido por un policía blanco de Minneapolis al que le decía no poder respirar, en un incidente grabado en vídeo por el que cuatro agentes han sido expulsados del cuerpo.

El suceso ocurrió la noche del lunes, cuando una patrulla policial acudió a un sitio de la ciudad donde se había denunciado un fraude.

Según el Departamento de Policía de Minneapolis, los agentes fueron informados de que el individuo, un hombre negro de unos 40 años identificado posteriormente como George Floyd, estaba en el interior de un vehículo y parecía drogado.

BREAKING: 4 Minneapolis police officers have been fired in the aftermath of George Floyd's death.



Floyd was unarmed & handcuffed. He died after an officer knelt on his neck for up to 10 minutes until he laid motionless on the ground.😓#BlackLivesMatter pic.twitter.com/pEbGA6167h