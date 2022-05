Evacuados más de 300 civiles de Mariúpol en otra operación de la Onu y Cruz Roja

Más de 300 civiles llegaron este miércoles a la ciudad ucraniana de Zaporiyia tras ser evacuados de la asediada localidad portuaria de Mariúpol y sus alrededores en una nueva operación coordinada por la Onu y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Esas evacuaciones se suman a las de más de un centenar de personas que se llevaron a cabo el martes, en su mayoría civiles que se habían refugiado en la acería de Azovstal.

"Hoy hemos conseguido de nuevo dar un paso seguro a civiles atrapados en Mariúpol y otras áreas gracias a una sólida cooperación entre la Onu y el CICR", señaló a través de Twitter la coordinadora humanitaria de Naciones Unidas en Ucrania, Osnat Lubrani.

Muchas de estas personas han llegado únicamente con la ropa que vestían en ese momento, según Lubrani, que dejó claro que Naciones Unidas les dará apoyo y tratará de continuar estas labores humanitarias.

"Estamos aliviados de que se hayan salvado más vidas", añadió en un comunicado Pascal Hundt, el jefe de delegación del CICR en Ucrania, quien dio la bienvenida a los "renovados esfuerzos" de las partes de conflicto para facilitar operaciones de este tipo.

