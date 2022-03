Estes si son ben recibidos

O paso fronteirizo de Dorohusk está no medio da nada. Ás refuxiadas ucraínas —son case todas mulleres porque aos homes de entre 18 e 60 anos ténselles prohibida a saída do país— e aos nenos e nenas que van con elas recíbenas unha mesa improvisada con comida, café quente e mantas, e uns volcados voluntarios que lles indican os pasos a seguir se queren ter o estatus de refuxiadas. Mesmo lles ofrecen tarxetas teléfonicas de compañías polacas para que poidan estar en contacto cos homes que deixaron atrás.

Logo, un par de tendas, unha casa de troco de moeda e máis nada, a estrada. Unha estrada, nun país alleo, que as leva a un futuro incerto.

A moitas estanas agardando kilómetros arriba familiares ou amigos; en Polonia calcúlase que viven arredor dun millón de cidadáns ucraínos. Outras agardan a que as leven ao Palac Suchodolski, onde está un dos oito centros de refuxiados que o goberno polaco organizou ao longo da fronteira.

Esta vez o goberno non está a dar as costas aos refuxiados do país veciño, como vén facendo dende a crise de 2015 cos desprazados de Siria ou Afganistán. É paradoxal, é o mesmo goberno que está a construir, ao peor estilo Trump, un muro na fronteira belarusa de case 200 kilómetros e 400 millóns de euros, ademais dun custo medioambiental incalculable.

Un muro da vergoña levantado para frear refuxiados. O primeiro ministro polaco, Mateusz Morawiecki, e o resto do seu goberno aseguran que todas e todos os "refuxiados veciños" serán acollidos en Polonia.

Aquí, en Dorohusk, os hospitais xa están preparados tamén por se chegaran feridos do conflicto que ten lugar no outro lado da fronteira, ademais dun tren medicalizado para transportalos. Polo momento parece que están a cumprir coa súa palabra. A ver se tamén esta crise axuda a cambiarlles un pouco a mentalidade, non estaría mal.

As cifras de desprazados que os organismo internacionais barallan no caso de que a guerra se dilate no tempo son inasumibles para calquera país: entre 1 e 5 millóns. Na crise de 2015 chegaron a Europa algo máis dun millón. Polo momento, aquí na fronteira, o que vemos chegar é un goteo constante, pero controlado.

Non é igual da outra beira, onde nos din que as ringleiras son enormes, xa que o trámite de saír faise moi lentamente, paradoxal outra vez, por parte das súas propias autoridades.

Facendo o camiño á inversa, durante todo o día de onte a chegada de pequenos grupos de homes que voltan ao seu país para alistárense ás milicias tamén foi constante. Moitísimos menos ca refuxiadas, non hai comparación, pero si dabondos como para ver unha gran mobilización entre a emigración ucraína.