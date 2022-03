¿Se perciben ya los efectos económicos de la guerra en Ucrania?

La guerra es mala para la economía, sobre todo cuando está muy próxima y te afecta a ti. Crea incertidumbre, bajan el consumo y la inversión... La economía rusa solo es un poquito más grande que la española, supone el 1,7% del PIB mundial, pero tiene peso en algunos sectores de importancia sistémica mundial: gas y petróleo, trigo, titanio, níquel, cobre, el neón que se usa en los semiconductores, pesticidas... Luego está el tema de las sanciones, de las que se ha dicho que es como activar la bomba nuclear financiera.

¿Usted cree que es así, que su efecto es similar al de un arma nuclear y que serán eficaces?

Es usar toda tu capacidad, prácticamente ya no te quedan más medidas, salvo dejar de comprarle a Rusia por completo gas y petróleo. Parece que hay evidencia de que muchos de los operadores en energía no están comprando ese petróleo a Rusia y está teniendo dificultades para venderlo. Pero por un lado estamos diciendo que hemos cerrado el grifo del Swift —sistema de intercambio bancario— para sus bancos, pero hemos dejado a los que están más relacionados con la venta de gas y petróleo, con lo que realmente seguimos pagando a Putin. Aunque hemos congelado los activos de su banco central, Rusia había obligado a sus grandes empresas a vender dólares y mantener el nivel del rublo. Pero hoy ha llegado a una bajada histórica, más de 100 rublos por dólar, así que eso se tiene que estar notando y a Rusia no le queda otro remedio que aplicar un corralito, el control de capitales. Está por ver la eficacia, que tiene que ver con la capacidad de la burocracia y el aparato estatal para aplicar las medidas. El régimen ruso es autoritario y tendrá control del sistema bancario, imagino que será difícil sacar el dinero, pero también se necesita cierta legitimidad del régimen, lo que enlaza con la estrategia de Occidente de aplicar toda la presión posible, incluso inducir cierto pánico bancario en Rusia, para que la presión social sobre Putin sea mayor para que cesen sus ataques a Ucrania o para que haya un cambio de régimen.

Sería, en cualquier caso, un efecto a medio o largo plazo, no para paralizar la guerra ya.

Creo que sí que se piensa que hay que actuar de este modo. Se ha aplicado un paquete de sanciones que no se había aplicado jamás. Ahora mismo, el aislamiento de la economía rusa es muy importante, aunque China puede paliar parte de ese aislamiento.

¿Cuál es la estrategia de China?

Por ahora no hay mucha evidencia de un claro posicionamiento chino. Es verdad que hay señales de que, en principio, se ofrecen como mediadores, que están preocupados por las muertes y la inestabilidad que esta guerra pueda generar en Europa, pero hasta que no vean claramente el daño que esto puede causar para los intereses económicos chinos no van a tomar una posición clara. Yo creo que China no va a aplicar las sanciones de Occidente a Rusia, que van a seguir comerciando.

Ya ha anunciado que va a seguir comprando su petróleo y su gas.

Sí, eso les beneficia porque al final se crea una mayor dependencia de Rusia de China. Y tiene su propio sistema de pagos alternativo a Swift que puede usar con Rusia. Pero igual que pasa con Corea del Norte, creo que no deberíamos generar muchas expectativas sobre el poder de influencia de China sobre Rusia: estoy convencido de que Ucrania es una pieza existencial para Putin y para la doctrina estratégica rusa desde hace cuatro siglos, y China poco puede influir si realmente Putin y el establishment ruso piensan que hay que evitar a toda costa que Ucrania entre en el espacio de influencia de Occidente. Creo que China también es cauta porque sabe de las limitaciones de su influencia sobre Putin y tiene una política clara de no injerencia, un equilibrio que quiere mantener.

¿Ha sido igual de cauto EE.UU. o ha aprovechado para beneficiar sus propios intereses?

EE UU ha tenido un momento de unipolaridad, cuyo momento álgido y más desastroso lo podríamos situar en la invasión de Irak. A partir de ahí, hubo la crisis financiera global, la era de Obama de "liderar desde atrás", los años de Trump, la retirada de Afganistán... EE UU ha dejado de ser ese policía del mundo y estamos en una época multipolar en el que diversos polos intentan reestablecer parte de la influencia que habían perdido. Con esta invasión, el papel del EE UU en Europa va a reforzarse, muchos de los países del centro y el este de Europa miran a EE UU para su protección frente a una Rusia cada vez más agresiva. Yo creo que el mayor peligro ahora es que siempre se ha intentado evitar una confrontación entre grandes potencias nucleares y estamos cerca de ello.

¿Estamos cerca, ese desenlace nuclear es una posibilidad real?

Todavía se insiste desde la Otan en que es un bluf, una amenaza que no va a llevar a cabo, pero también se nos insistía en que no iba a invadir militarmente a Ucrania. Creo que estamos lo más próximos a un posible conflicto nuclear desde la crisis de los misiles de Cuba (1962). Esa es la realidad, y muchos expertos lo están advirtiendo. Además, la estrategia de poner toda la presión sobre Putin tiene el riesgo de que se sienta acorralado, sabiendo que es alguien que muchos dicen que ha perdido cierta racionalidad. Además, hay estudiosos que alertan de que los contrapesos en el Kremlin son muy escasos. Sí, estamos en un momento peligroso.

"Hay casi demasiada euforia en Europa por la unidad exhibida"

¿Cómo ve el papel de Europa en este conflicto? ¿Vamos hacia más o menos Unión Europea?

En principio, esta ha sido una semana de un cambio enorme en muchas de las estructuras de pensamiento y de decisiones. Sobre todo, el giro de Alemania, que ha sido de 180 grados. La respuesta firme de todos los países demuestra una unidad, aunque hay casi excesiva euforia por esta unidad y por sacar músculo geopolítico. Estoy seguro de que habrá más gasto en defensa, pero que vamos hacia más Europa.

Eso implica más fondos europeos destinados a defensa. ¿Puede obligar a aplazar planes o frenar los fondos Next Generation?

La máquina de hacer dinero no da para todo, hay que asentar prioridades. Los valores de las sociedades podrían resumirse en la seguridad, la libertad, la justicia y el bienestar; cada sociedad opta más por uno u otro y podría haber un cambio de prioridades. Hemos descuidado la defensa demasiado tiempo.