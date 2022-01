Las claves de la escalada de tensión en Ucrania que podría derivar en una guerra

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo estadounidense, Antony Blinken, se reúnen este viernes en Ginebra con el propósito declarado de intentar rebajar la tensión en torno a Ucrania, que Occidente teme sea blanco de una agresión por parte de Rusia.

Rusia mantiene la presión militar en la frontera con Ucrania con el despliegue de nuevas tropas en Bielorrusia y el anuncio de las mayores maniobras navales de su historia, mientras que Estados Unidos responderá con el envío a Ucrania de misiles, municiones y otros equipos por valor de 200 millones de dólares.

Rusia considera que las relaciones con Estados Unidos han alcanzado un punto "peligroso y crítico", por lo que hace falta "urgentemente" un diálogo sustancial y pasos concretos por parte de Washington y sus aliados sobre las garantías de seguridad que les exige el Kremlin.

"En cuanto a las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, que han llegado a un punto peligroso y crítico por culpa de Washington, se necesita urgentemente un diálogo sustancial y serio, y pasos concretos por parte de los estadounidenses y sus aliados para otorgar garantías de seguridad fiables a Rusia", señaló el ministerio ruso de Exteriores en un comunicado difundido este viernes.

Moscú reiteró que "la actividad agresiva de la Otan en el flanco oriental, las acciones hostiles contra nuestro país, incluidos los ejercicios no programados, la proximidad y las maniobras peligrosas de buques y aviones de guerra, el desarrollo militar del territorio ucraniano, son absolutamente inaceptables".

Rusia ha exigido garantías de seguridad a Estados Unidos y a la Otan para evitar que la Alianza Atlántica se expanda más hacia el este y emplace armamento ofensivo cerca de sus fronteras. Todo ello en medio del temor de Occidente a un próximo ataque o una invasión por parte de Rusia contra Ucrania, en cuya frontera ha desplegado más de 100.000 soldados.

ESPAÑA. La ministra de Defensa, Margarita Robles, avanzó este jueves que España enviará en "3 o 4" días la fragata Blas de Lezo, con base en Ferrol, al Mar Negro, hacia donde partió hace dos días el cazaminas Meteoro, un envío que llega en plena tensión con Rusia por la situación que se vive en Ucrania.

Robles señaló que también se está valorando la posibilidad de que haya un despliegue aéreo en Bulgaria en el que participe España,

BLAS DE LEZO. El comandante de la 31º Escuadrilla de Superficie, con base en el Arsenal Militar de Ferrol, el capitán de navío Gonzalo Leira Neira, ha asegurado que la fragata Blas de Lezo mantiene "un enorme grado de disponibilidad para poder desarrollar cualquier tipo de crisis", en alusión a su integración dentro de la agrupación permanente número 2 de la Otan, a la que se unirá en los próximos días, tras zarpar en las próximas horas desde el muelle número 4 del Arsenal de Ferrol, una vez finalizadas las pruebas de detección de covid a la dotación.

Estas manifestaciones las ha realizado Leira Neira en una rueda de prensa ofrecida en la mañana de este viernes, 21 de enero, en el recinto militar, ante la partida de la unidad que tiene una dotación de 190 personas, a la que se le unen otros efectivos de Infantería de Marina, pertenecientes al Tercio del Norte, también con base en Ferrol.

El capitán de navío ha destacado, sobre la marcha del buque hacia la zona de Ucrania, que acapara una gran tensión tras los despliegues de tropas de Rusia, que "en este entorno es cuando más sentido tiene esta misión".

"En entornos en lo que no podemos decir que no se ve incrementada la tensión", ha abundado, y ha añadido que el buque "tiene realizada su calificación operativa para el combate y los buques de la Armada están en condiciones para hacer frente a los condicionantes operativos y a cualquier circunstancia que se presente".

BRECHA EN EL GOBIERNO. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este viernes sobre las discrepancias abiertas en el Ejecutivo de coalición por la posición del Gobierno en la crisis de Ucrania y con Rusia que "la política exterior la marca el presidente del Gobierno".

"En ese respecto no hay discrepancia”, ha subrayado Albares en un desayuno informativo en el que ha añadido que la política exterior es política de Estado.

El ministro ha reconocido no obstante que de momento no ha mantenido contactos con el principal partido de la oposición sobre este tema, el PP, pero también ha recordado que ya le dijo “a todos los portavoces" de las comisiones parlamentarias que su teléfono móvil “está a disposición las 24 horas al día” y que no tienen “ningún problema en hablar con ellos”.

Destacadas figuras de Podemos como su exlíder, Pablo Iglesias, han rechazado la vía militar en Ucrania, han apostado por rebajar la tensión con Rusia y han alertado a la parte socialista del Gobierno de coalición de que el "furor pro-USA" acabó con José María Aznar.