Espías e sabotadores

Hai unhas horas que entrou en vigor aquí en Kiev un toque de recollida estrito. Ao longo de hoxe e até as 7 da mañá do mércores ninguén pode saír á rúa. Ninguén. Quen o faga será obxectivo militar. Esta medida tomouse logo de que a pasada noite fora atacado un centro comercial aquí na capital. No ataque morreron oito persoas. O exército ruso di que estaba a atacar un almacén de mísiles antiaéreos.

Que nas guerras, en todas, hai espías, sabotadores e informantes infiltrados entre a poboación civil é ben sabido. Por iso o máis seguro é que estas 35 horas sirvan para tentar atopar máis sabotadores, mesmo nas filas do exército ou dos civís que estoicamente defenden a cidade. Nós temos notado os últimos días que os controis son cada vez máis férreos.

En dous días teñen dado con máis de dez grupos destes sabotadores que marcan obxectivos e pasan información ao outro lado. Dun deles fomos nós testemuñas, aconteceu moi preto do noso hotel e as balas e as explosións prolongáronse por máis de cinco inquietantes minutos.

Na guerra non se poden cometer fallos. Un fallo, por pequecho que sexa, por insignificante que pareza, pode ter consecuencias desastrosas.

Hoxe tocará informar, unha vez máis dende o hotel no que nos aloxamos. Lendo os teletipos, intentando descifralos nalgúns casos.

O outro día, dous compañeiros fotógrafos saíron da capital. Ían sen ‘fixer’, esa figura que nos axuda a falar coa xente, que normalmente son tamén xornalistas e saben onde hai historias. Grande erro. Nas vilas pequenas ninguén fala inglés, calquera estranxeiro pode ser un espía. Estiveron máis de cinco horas retidos porque non tiñan a ninguén que contara quen eran e que facían alí.

Hai que ser moi consciente do momento que vivimos. A xente de Ucraína está a ver como día tras día a xente morre neste sinsentido. Están alerta, é que teñen que estalo.

Nós non estamos aquí para axudar a ningún bando, estamos aquí para contar o que pasa. A xente do país, do país atacado, tampouco o esquezamos, agradece que o contemos, pero non podemos nin debemos perder nunca a perspectiva de que, quen nos rodea, está a xogarse a súa vida, a da súa familia, a do seu país. Os partes de guerra hai que saber lelos entre liñas. Ás veces as crónicas tamén.