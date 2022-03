Hai unhas horas coñeciamos o anuncio ruso de dar por finiquitada a ‘primeira fase’ do que eles chaman operación en Ucraína. Unha invasión en toda regra que polo que podemos ler entre liñas do extenso comunicado non foi ben calculada pola potencia invasora. Din agora os rusos que nunca foi a súa intención tomar as grandes cidades do país; que os bombardeos en Kiev e Jerson eran simplemente para distraeren ao exército ucraíno para que non apoiara a fronte leste, a do Donbas onde queren liberar as prorrusas rexións de Donetsk e Lugansk. Din os rusos que o outro obxectivo que acadaron nesta ‘primeira fase’ xa rematada foi o de debilitar o exército ucraíno, iso asegura Rusia.

De confirmarse este xiro na estratexia rusa, que aquí non todo o mundo cre, sería un claro repregamento, un recuar. O que tardaremos en saber é canto diso se xestou nas conversas e intermediacións e canto no campo de batalla. O que é seguro é que os rusos non contaron coa feroz resistencia ucraína.

Ao pouco de facerse público o comunicado os xornalistas que estamos no hotel quixemos coñecer a opinión dos locais, fixemos algunha chamada e falamos coa xente da recepción. A mesma resposta: "Oxalá, pero non o creo". Aquí a palabra de Putin vale menos que unha moeda de 3 euros. Ao meu compañeiro Yarik tiven que espertalo para contarllo —está pluriempregado e todo o tempo que pode o adica a durmir—. A súa historia contareina cando marche de aquí, unha data que hoxe se albisca máis preto ca nunca.

Esperteino, conteille, fregou nos ollos, pediume o teléfono para asegurarse de que non era unha das miñas, miroume e ata deu un chimpo. O frío do Yarik sorriu. Enseguida se puxo a falar cos seus. Eu preguntáballe a cada rato, que din? Que opinan? Algún mesmo falaba de que Putin seguro que tiña uns fogos artificiais de despedida en forma de arma ‘chunga’, miroume como dicindo, iso di este, vai ti saber.

Se pouco sentido ten intentar xustificar unha guerra, unha invasión neste caso, ter que redactar un comunicado como o que coñecemos onte debe de ser, cando menos un traballo de enxeñería literario-política. É tan extenso, tan enrevesado, tan onde-dixen-digo, tan agora-isto-mañá-veremos que ao lelo un ata se marea. Lembra moito a esas noites electorais nosas nas que todos gañan. Igual. O malo é que aquí perdeu, perdón, está a perder moita xente.

A sensación é a de que isto pode rematar axiña, pero non hai moito aínda oímos explosións ao lonxe, e os rusos seguen a 20 quilómetros de onde estou eu. Nada rematou, pero é certo que se abre unha porta á esperanza.