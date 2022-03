A la espera de Lysak

El exjugador del Club Cisne Balonmano, Yevhen Lysak, sigue viviendo un infierno. El deportista, que rompió su vinculación con el club pontevedrés y regresó hace escasos meses a Ucrania para operarse del hombro, ha visto cómo la guerra le estallaba en pleno hogar. Desde hace varios días, el ucraniano se refugia junto a su familia en un búnker "grande" y "lleno de gente", ya que Rusia bombardea Zaporizhia, la ciudad donde reside el deportista. "Estamos siendo bombardeados ahora. Estoy en un búnker. Los rusos volaron nuestro aeropuerto y una fábrica", informó Lysak a miembros del Cisne la noche del pasado domingo.

Este lunes, el redondelano Daniel Virulegio, padre del actual pivote del Cisne del mismo nombre, inició conversaciones con el ucraniano para "ayudarle en lo que sea". "Le dije que se viniese para mi casa y listo. Y si quiere, su familia también", explicó a este periódico Virulegio. Al cierre de esta edición, a la medianoche del lunes al martes, el pivote estaba pendiente de tomar una decisión, pero todo hace indicar que por el momento permanecerá en Ucrania. "En un primer momento su intención era quedarse con su familia. Pero luego sus padres le dijeron que, si puede, se vaya. Me gustaría que ellos se viniesen también. El menor de los problemas sería encontrarles aquí un trabajo, porque su madre es profesora y su padre tiene una empresa metalúrgica. Pero claro, ellos no tenían nada claro el tomar la decisión de marcharse. Es muy difícil dejar allí todo como si nada. Yo lo entiendo, pero es que lo más importante que uno tiene es la vida", expresa con tristeza el padre del jugador del Cisne.

Y es que gran parte de las dudas de la familia Lysak se deben a la complicada situación geografía de Zaporizhia. La región está situada muy al Este y su país más próximo es Moldavia, a unos 750 kilómetros. "Pregunté a un conocido que entiende sobre el tema si existía la posibilidad de que cogiese alguna embarcación en el Mar de Azov o en el Mar Negro, pero es imposible. También por la posibilidad de que acudiese a pedir asilo a la embajada española porque aún tiene visado, pero está en Kiev y dicen que allí ya no hay nadie. Está en una zona de conflicto máximo", lamenta Virulegio. "Es que, ¿cómo organizas una salida desde allí? Es muy complicado", lamenta Virulegio.

Daniel Virulegio, padre de Viru: "No vemos muchas opciones para sacar al chico, pero ayudaremos. Tiene que ver que no lo dejaremos tirado"

ATENCIÓN. De este modo, la intención de Daniel y del resto del Club Cisne Balonmano es seguir pendientes de la situación de un jugador, que apenas estuvo unos meses enrolado a la disciplina pontevedresa, pero dejó huella. "Estamos en contacto con él para ayudarle en todo lo que podamos y divulgar el horror que está viviendo", apunta el redondelano, cuya principal preocupación es "cómo sacar al chico de allí de forma segura". "No vemos muchas opciones, pero haremos todo lo que esté en nuestra mano. Es más, pediré al Cisne que le hagamos un pequeño acto de apoyo. Creo que es importante que se dé cuenta de que no lo dejamos tirado", explica Virulegio, que se apena por el regreso del ucraniano a su país en diciembre: "Él dice que estaba acostumbrado a convivir con soldados por las calles y que se esperaba que pudiese estallar un conflicto. Pero de haberlo sabido nosotros... No se tendría que haber ido".

Este periódico intentó contactar este lunes con el propio Lysak, que prefirió no dar más declaraciones (ya ofreció unas palabras el pasado miércoles). El deportista sí reconoció que se encontraba en una situación "debilitante" por lo que estaba viviendo. Unas horas después, su antiguo club solicitó que los medios de comunicación no contactasen con él directamente para permitirle estar algo más tranquilo y "ahorrar batería" ante una situación dramática a la que el Cisne asiste prácticamente impotente.