El Ecuador que dejaron, años atrás, para venirse a Lugo no es el mismo que el que ven hoy a través de las pantallas del televisor o del teléfono móvil. Las bandas del crimen se adueñaron de las calles de dos de las ciudades más importantes del país, Guayaquil y Quito, con incursiones en universidades e instituciones, saqueos, atentados con explosiones, secuestro y asesinato de policías y motines en varias cárceles.

En este clima de terror, el asalto al canal de televisión TC, el pasado martes, por parte de una quincena de hombres armados y encapuchados que tomaron como rehenes a los trabajadores en un programa en directo, llevó al presidente, Daniel Noboa, a decretar el estado de excepción y declarar un conflicto armado interno movilizando a las fuerzas armadas.

JAQUELÍN ESPINOZA ▶ "Pánico total es lo que tiene todo el mundo"

"Terrible. La situación se salió de control. El poder de las bandas fue avanzando cada vez más y las autoridades ya no pueden hacer nada. Siempre hubo delincuencia pero nunca estuvo el país tan desbordado como ahora".

Jaquelín llegó a España hace veinticinco años y a Lugo, hace dieciséis. Se vino de Ecuador por la mala situación económica, pero no por falta de seguridad. Ahora ese es otro problema a mayores.

"La gente anda con miedo. Hace un año fui a Durán, una ciudad muy tranquila en la que viví durante un tiempo, y el día que llegué ya bombardearon un puente y quemaron gasolineras. Así estaba ya el panorama", cuenta.

Jaquelín se encontró también con un país en el que abundan los sobornos impuestos por estas bandas criminales. "Hay una cosa que le dicen ‘vacuna’ que, en realidad, es un soborno de estas bandas y a los que no la pagan, les pegan un tiro", afirma.

Esta mujer, asentada ahora en Teixeiro (Lugo), asegura que la situación que vive su país "da miedo" y teme por lo que le pueda pasar en su tierra a sus hijos, nietos y hermano. "Tengo especialmente miedo por lo que le pase a mi hijo, que trabaja de mensajero y repartidor con una moto y allá les roban las motos y aparecen tiroteados", relata Jaquelín.

Tan pronto como vio las noticias de su país, llamó por teléfono a su familia, en Guayaquil, y el panorama que le describieron no podía ser más angustioso. "Pánico total es lo que tiene todo el mundo. Se ve a mucha gente corriendo por la calle, con miedo, y todo está cerrado. Aquello es un caos. Los delincuentes aprovecharon para saquear todo. Y los mafiosos se desquitan con el pueblo, poniendo bombas en distintos sitios. Me dijeron que aquello era, ahora mismo, como si viniese el fin del mundo", asegura Jaquelín.

Esta ciudadana ecuatoriana reconoce que está "muy nerviosa" con lo que está ocurriendo en su tierra. "No sé cómo va a acabar esto, espero que bien pero ¡hasta me asusto yo! Me bloqueo nada más pensar en todo esto. El primer día que vi la noticia me llevé un gran susto y arranqué a llorar. Mucho miedo sentí", dice.

La solución pasa, según Jaquelín, por cómo controlen la situación el Gobierno y la Justicia. "Todo depende de las autoridades y de los jueces. Depende de la mano dura que pongan", afirma.

ANDRÉS HAENSEL ▶ "Solo pueden salir a la calle por la mañana"

El músico ecuatoriano Andrés Haensel lleva casi catorce años en Lugo. La última vez que estuvo en Guayaquil, de donde es natural, fue hace cuatro.

"Mis padres están allá y siempre ha habido cierta inseguridad en Guayaquil. Es una ciudad muy grande y hay barrios peligrosos pero nunca se había llegado a este extremo. Ahora lo que hay es más crimen organizado, bandas con estrategias para delinquir", dice.

Andrés sufrió asaltos cuando vivía en Guayaquil, pero también cuando estuvo en Madrid e, incluso, hace unos años en Lugo. Está curtido en estos asuntos pero lo que ve ahora en su país le parece "muy grave".

"Tengo miedo por lo que pueda pasar en Ecuador. La gente que está allá sabe que solo pueden salir a determinados lugares y a ciertas horas, normalmente por la mañana temprano, para ir con seguridad", cuenta.

Andrés no quiere obsesionarse con las noticias y confiesa que prefiere ver los dibujos animados con su hijo, de corta edad. Pero añade que tiene confianza en su pueblo para superar esta situación. "La gente de Ecuador es muy valiente, se sabe defender y sabe cómo manejar una situación de violencia como esta", afirma.

GRACE AURIA ▶ "El último atraco lo sufrí delante de mi hija"

Grace Auria hace relativamente poco tiempo que consiguió vencer su psicosis cuando oía el ruido de una moto. Ya entonces estaba en Lugo, no en Guayaquil, pero allá en Ecuador los asaltantes viajan en moto y ese miedo se reproducía aquí. "Llegué un poco ‘psicosiada’ de allá. Si caminaba y escuchaba una moto pensaba que me iban a robar y ponerme un arma pidiéndome todo lo que tenía", afirma.

A Grace la atracaron varias veces en Guayaquil. "La última cerca de casa y con mi hija delante. Un chico de una moto me puso un arma para que le diese mi teléfono móvil", relata esta mujer.

Pero aun así dice que cuando dejó el país, hace seis años, la inseguridad no era tan alta como ahora. "La situación era mala pero no hasta este extremo. Siempre existieron las bandas y no se pueden ver entre ellas pues se llevan a matar. Robaban, atemorizaban... La gente tenía miedo cuando se encontraba con un grupo de diez o quince pandilleros. Ahora muchos de ellos van motorizados, cada vez más", apunta Grace.

Pese a este panorama, esta inmigrante dice que el motivo de venirse a España no fue la inseguridad, sino la falta de trabajo. "No había trabajo. La cosa estaba muy dura y tenía a mi madre en España y a mi padre, en Italia", añade esta mujer.

Grace no ve fácil la solución a este clima de inseguridad que hay ahora mismo en su país. "Tardará en haber una solución. Lo importante es que el presidente ponga dureza. Existe también mucha corrupción. Allá te detienen por haber cometido un delito y te sueltan al poco tiempo. Es muy importante que se cumplan las leyes para que no lleguen a ocurrir este tipo de cosas", propone Grace Auria.

Grupo minoritario en Lugo

La inmigración a la provincia de Lugo de ecuatorianos es minoritaria en comparación con otros extranjeros procedentes de otros países de Latinoamérica.

La cifra más alta de ciudadanos de esa nacionalidad está en el ayuntamiento de Lugo, donde hay 121 ecuatorianos.



Brasil y Colombia

Tradicionalmente, los grupos más numerosos de población de origen latinoamericano son los brasileños y colombianos.