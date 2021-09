Encuentran muerta en su domicilio a una irlandesa ganadora del Euromillones

La irlandesa Margaret Loughrey, de 56 años y ganadora en 2013 de 31 millones de euros gracias a Euromillones, ha sido encontrada muerta en su casa de la localidad de Tyrone, en Belfast. A la espera de que la autopsia lo confirme, las primeras hipótesis apuntan a que el fallecimiento, que conmocionó al país, fue por causas naturales.

Meses después de recibir el premio, Loughrey declaró al diario DailyMail que el dinero le había destrozado la vida, que había pasado a ser "un infierno". "He tenido seis años de esto. No creo en la religión, pero si existe un infierno, he estado en él", explicó la irlandesa en el Iris Mirror.

Y es que, tras donar gran parte de su fortuna a obras benéficas, Margaret Loughrey declaró en 2019 que había sufrido múltiples robos y acoso y que solo le quedaban 5'8 millones de euros. "Lamento haber ganado la lotería. Antes era una persona feliz y lo único que ha hecho ha sido destruir mi vida", declaraba.