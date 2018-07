Encuentran un lago de agua líquida escondido en Marte

Tras años de debates sobre si hay agua líquida en Marte, un equipo italiano ha comprobado la existencia de un lago subterráneo, líquido y salado, bajo una capa de hielo, en una de las misiones de la sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea (ESA) enviada al planeta rojo.

La investigación, que publica la revista Science, fue presentada este miércoles en la sede de la Agencia Espacial Italiana (ASI) y fue calificada por su presidente, Roberto Battiston, como "la más importante de los últimos años".

The #Mars Express radar investigation finds a subsurface feature spanning about 20km across under a 1.5km thick layer of ice & dust, interpreted as a buried pond of liquid water, which could be laden with salty, water-saturated sediments... pic.twitter.com/cjTSG9Cv9Q