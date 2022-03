En directo | Putin recrudece su ataque sobre Ucrania

Rusia continúa este sábado con sus ataques aéreos sobre Ucrania, que califica de "precisión" y que este sábado han destruido una base aérea militar en Vasilkov, al suroreste de Kiev, y un centro de inteligencia electrónica en Brovary, al este de la capital ucraniana, dijo el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, el mayor general Igor Konashenkov.

"Las armas de largo alcance de alta precisión atacaron los objetivos militares de Ucrania en la mañana del 12 de marzo", dijo el militar, según la agencia rusa Tass.

"Un aeródromo militar en Vasilkov y el principal centro de inteligencia electrónica de las fuerzas armadas ucranianas en Brovary quedaron fuera de servicio", precisó.

Deputy Goncharenko reports that near #Brovary, the occupiers are destroying food warehouses in order to deprive civilians of food. pic.twitter.com/FRaEdWXfrR