En directo | Rusia recrudece su ataque y ya hay 2,6 millones de ucranianos desplazados

Los ataques del Ejército ruso, que por primera vez este viernes se extendieron a poblaciones del oeste del país, cercanas a las fronteras con la Unión Europea, continúan este sábado cuando las autoridades ucranianas han dado a conocer el número de niños fallecidos en la guerra, que ya suman 79, y sigue bloqueada la vía diplomática para alcanzar un alto el fuego.

Los bombardeos en este decimoséptimo día de guerra prosiguen sobre instalaciones y poblaciones del oeste de Ucrania, en acciones como la que ha destruido por completo en las últimas horas el aeródromo militar en Lutsk, cercano a la frontera con Polonia.

La instalación militar fue alcanzada por cuatro misiles rusos el viernes y este sábado se ha confirmado que está totalmente inoperativo, dijo el alcalde de Lutsk, Ihor Polishchuk, según la agencia ucraniana Ukrinform.

Además de Lutsk también sufrió ataques Ivano-Frankivsk, a unos 250 kilómetros más al sur y cerca de Moldavia, y se oyeron varias veces las sirenas en Leópolis, ciudad también próxima a Polonia que no había sufrido ataques hasta ahora y punto de tránsito de los ucranianos que buscan huir e ir hacia territorio polaco.

Los ataques han incendiado igualmente este sábado una terminal petrolera en la ciudad de Vasilkiv, en la región de Kiev, mientras otras ciudades permanecen con cortes de suministro de agua y electricidad, según las autoridades locales.

"Un depósito de petróleo está en llamas en Vasilkiv después de un ataque aéreo. En la aldea de Kriachky, el ocupante (ruso) disparó contra el depósito de petróleo por la noche", dijo Oleksiy Kuleba, jefe de la Administración Estatal Regional de Kiev, en su cuenta de Telegram.

Según la agencia ucraniana Ukrinform, "anteriormente, un almacén de productos congelados se incendió en la aldea de Kvitneve, distrito de Brovary, también en la región de Kiev, después de un bombardeo enemigo".

Chernigov, al norte de la capital, también está siendo atacado por los rusos y permanece sin suministro de agua, electricidad, ni tampoco sus ciudadanos tienen acceso al gas que podría hacer funcionar los sistemas de calefacción.

Mientras, en el otro lado del país, en la portuaria ciudad de Mariúpol, los rusos han bombardeado la mezquita del sultán Suleiman el Magnífico, informó el Ministerio de Exteriores ucraniano en su página web.

"Más de 80 adultos y niños se esconden allí del bombardeo, incluidos ciudadanos de Turquía", agregó el ministerio, que no ofreció más datos sobre el suceso.

Mariúpol, una ciudad de unos 500.000 habitantes en el sureste de Ucrania y a orillas del mar interior de Azov, es un importante núcleo industrial que sufre el asedio ruso desde el principio del conflicto.

No obstante, las autoridades ucranianas han logrado abrir un corredor humanitario para llevar alimentos y medicinas. "Corredor verde abierto. Una caravana humanitaria partió de Zaporiyia hacia Mariúpol", anuncia el ayuntamiento de la ciudad en su cuenta de Telegram. "Más de 90 toneladas de alimentos y medicinas van a parar a la ciudad, que lleva 11 días bloqueada", señalan las autoridades locales.

Ucrania pactó con Rusias la apertura de varios corredores humanitarios para evacuar a los ciudadanos y proveer de alimentos a las ciudades atacadas en Ucrania. Sin embargo, la mayoría de ellos no han funcionado como se esperaba y ambos bandos se acusan mutuamente de su bloqueo. De hecho, los ucranianos hablan hoy de la apertura de hasta una decena de ellos cuya operatividad no ha sido confirmada por ninguno de los bandos.

Al menos 79 niños han muerto y una centenar han resultado heridos desde que se inició la invasión de Ucrania por las tropas rusas el pasado 24 de febrero, según un informe publicado este sábado por la Fiscalía de Menores de Ucrania en su cuenta de Telegram.

