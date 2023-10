Elegido un alcalde en Colombia que no pudo hacer campaña en la calle por estar amenazado

En un caso único no solo en Colombia sino también a nivel continental, fue elegido por segunda ocasión el pasado domingo para dirigir durante cuatro años a partir del próximo 1 de enero los destinos del municipio de Tuluá, con aproximadamente 300.000 habitantes, Gustavo Adolfo Vélez Román, quien solo salió a votar el día de las elecciones y en medio de un grupo de seguridad, el mismo que lo ha custodiado en un sitio secreto, pues lo quieren matar.

El electo mandatario del Partido Conservador, de centro derecha, alcanzó un total de 41.340 votos, es decir el 45,05% de las 173.481 personas aptas para votar y superando a su más inmediato opositor, Éver Antonio Villegas, quien obtuvo el 24,06% (22.082 votos).

Un folleto con amenazas. EP

Vélez, que ya fue alcalde entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019, no salió a las calles a hacer campaña en recintos cerrados y menos en plaza públicas. Su escenario más allá de las redes sociales fue el voz a voz en total y riguroso secreto, pues quien diera a conocer públicamente su simpatía por él era objeto de amenaza por la organización criminal cuyos cabecillas, que operan desde las cárceles, llegaron incluso a direccionar lo que se publicaba y no en medios de comunicación de todo tipo y dos de ellos obligados a cerrar tradicionales noticieros radiales con 20 años de trayectoria.

Quienes buscan asesinar desde el pasado 6 de junio a Gustavo Vélez, ingeniero de profesión, cuando anunció su aspiración, son los integrantes de la banda criminal autodenominada La Oficina, que, según las autoridades colombianas, basa su sostenimiento en homicidios, extorsiones y narcotráfico y opera telefónicamente desde cárceles de máxima seguridad.

Debido a que las amenazas no se quedaron en los panfletos, sino que además se materializaron no solo en la vivienda de sus padres, en donde activaron granadas de fragmentación que causaron destrozos, sino que además en uno de sus lugares de trabajo fue tiroteado y le calcinaron maquinaria pesada de su propiedad, tuvo que refugiarse en sitio desconocido y allí se reunía en hermetismo total con su familia y gente muy cercana. Desde ese sitio también emitió los pocos mensajes virtuales y se dirigió a sus seguidores ya que los medios de comunicación impresos, radiales y de televisión se abstuvieron de difundir su publicidad por miedo a represalias por parte de La Oficina. Según el electo alcalde, la banda delincuencial y sus aliados se oponen a que asuma los destinos del gobierno porque él los combate y no les permite su actuación.

En Maicao (Guajira), 20.322 (30,77%) personas votaron en blanco y le ganaron a Miguel Felipe Aragón González con 20.123 (30.47 %). Ese voto ganador fue promovido por Samuel Santander Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro, quien se hizo líder político y ocupó varios cargos por elección popular hasta que en 1.994 en Puerto Rico las autoridades de Estados Unidos desmantelaron una red de lavado de dinero donde resultó involucrado.

El conocido como Hombre Malboro, promoviendo el voto en blanco. EP

En Gamarra (César), donde la Registraduría fue quemada un día antes de las elecciones causándole la muerte a una funcionaria y heridas a otras tres, el voto en blanco alcanzó 3.474 aprobaciones (51,42%) y el segundo puesto se lo llevó Harry Rodríguez, del partido Conservador, con 2.667 votos (39,47%).

Con estos resultados se volverán a realizar las elecciones para la alcaldía nuevamente, según la Corte Constitucional de Colombia, que señala que la inscripción de nuevos aspirantes para la nueva elección se realizará dentro de los 10 días contados a partir del siguiente que terminen de escrutar los votos.

Una concejal electa murió de infarto en medio de la celebración por el triunfo

Aparentemente de infarto al corazón y cuando estaba en la celebración, no solo de haber alcanzado su sueño de ser concejala, sino además porque las personas que apoyó alcanzaron sus propósitos de ser elegidos como alcalde, gobernadora y diputado a la asamblea, murió la activista política y coordinadora de derechos humanos de la Federación de Juntas de Acción Comunal del Valle del Cauca, Ana María Gutiérrez López, dirigente social del municipio de Calima - El Darién, reconocido referente turístico por su embalse y de aproximadamente 20.000 habitantes.