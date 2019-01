Racismo en Argelia: Comparan a la nueva Miss con Ronaldinho

La elección de Khadija Benhamou, una joven procedente de la región meridional de Adrar, como Miss Argelia 2019 ha desatado una amarga polémica que ha puesto de manifiesto el arraigo del racismo en el país.

Minutos después de que se alzara con la corona de la más bella de Argelia, las redes sociales se llenaron de insultos y "memes" en la que se le tildaba de fea y se le comparaba con el futbolista brasileño Ronaldinho.

Pero sobre todo de comentarios racistas a que apuntaban a que no representaba el ideal de belleza argelino, al proceder del sur y tener la piel oscura.

Improperios y comentarios racistas que se volvieron a reproducir en las redes sociales tras la entrevista que la joven, de 26 años, ofreció al canal de televisión local El Djazayria One, patrocinador del concurso.

"¿De verdad es una miss o quizás no veo bien?", se preguntaba un internauta en la red social Facebook. "¡qué cara tiene, es como un hombre y no una mujer", dijo otro junto a la foto de Ronalidinho.

Otro animaba al jugador del Fútbol Club Barcelona a "quitarse el maquillaje".

Al paso de las críticas, que han desatado el debate sobre el racismo de la sociedad –pero también del régimen argelino– han salido activistas de la sociedad civil, intelectuales y artistas como Ali Dilem, el famoso caricaturista del periódico francófono Liberté, al que se considera la conciencia de Argelia.

Bajo el título Miss Argelia víctima de insultas racistas, el dibujante firmó este martes una viñeta en la que un anciano le decía a su esposa: "no se nos parece", y ella le respondía: "tienes razón es mucho más bella", mientras ambos observaban a Hamou.

"Es una lección de solidaridad y respeto que el gobierno ni siquiera se ha atrevido a hacer. El racismo está muy arraigado en la sociedad argelina, sobre todo en lo que respecta a la migración", explicó a Efe un activista argelino.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch denuncian de forma reiterada el despectivo tratamiento que Argelia da a los subsaharianos, y en particular a los migrantes irregulares.

Según datos oficiales del Ministerio de Defensa, el régimen argelino frustró 3.983 tentativas de migración clandestina y expulsó a 6.834 migrantes irregulares a lo largo de 2018, a muchos de los cuales abandonó en el desierto sin apenas víveres.

En este sentido, las organizaciones aprovecharon la polémica con Benhamou para volver a exigir al gobierno argelino que actúe contra las campañas racistas en las redes sociales y que enmiende algunos puntos del Acta de extranjería, como aquellos que criminalizan la entrada, estancia y salida irregular de su territorio.

"A aquellos a quienes me critican, les digo que (espero que) Dios os devuelva al camino recto. Por el contrario, le doy las gracias a quienes me alentaron", explicó la joven en la entrevista con la cadena antes de estimar que la belleza es la del espíritu y la ética y no del físico o la apariencia de la persona.

"Me han elegido por mi espíritu animado y por mi manera de comunicación, mi cultura y mi buen comportamiento con mis compañeras durante los 21 días que hemos pasado juntos", explicó con una gran sonrisa en la cara.

Declaraciones que no han aplacado la campaña en internet, donde todavía son mayoritarios los comentarios que consideran que una mujer de piel negra de Adrar, región inscrita en el Sahel y próxima a Mauritania, no representa la belleza de un país diverso como es Argelia.