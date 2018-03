El presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, es un tipo en forma. Los fines de semana organiza partidos de fútbol con su equipo, el Aleluya FC, en los que él es delanero centro. Aunque claro que, como a veces pasa en el fútbol, las cosas no siempre acaban bien.

El pasado domingo el equipo del presidente jugaba contra un equipo de la ciudad de Kiremba, cuya plantilla estaba integrada por jugadores locales y refugiados congoleños. Era un partido amistoso, claro, pero eso no quiere decir que no fuera competitivo. De hecho Nkurunziza consideró que sufrió un marcaje excesivamente intenso por parte de sus oponentes, prueba de ello es que el encuentro se saldó con la detención de uno de los organizadores del encuentro y del técnico rival por un delito de "conspiración contra el presidente".

Nkurunziza, de 54 años, es un delantero que llega normalmente llega con facilidad a la portería contraria. Algo razonable, teniendo en cuenta que en su última reelección casi medio millón de refugiados abandonaron el país huyendo de un conflicto, todavía vivo tras una larga y sangrienta guerra civil, en el que se conocen abusos de los Derechos Humanos y un deterioro de la situación humanitaria.

No obstante, el pasado domingo el presidente no lo tuvo tan fácil en el campo. Según relata un testigo a la agencia AFP, "los congoleños aparentemente no conocían al presidente Nkurunziza", por ello lo acosaban fuertemente, mientras que los jugadores de Burundi, conocían a quién se enfrentaban, por lo que "fueron cuidadosos de no acercarse demasiado", explica la fuente.