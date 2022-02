Estados Unidos urgió este viernes a sus ciudadanos a salir de Ucrania en las próximas 24 o 48 horas ante el riesgo "inminente" de una posible invasión rusa. También el Gobierno del Reino Unido ha instado a los británicos a dejar el país lo antes posible, mientras todavía haya medios "comerciales" disponibles para hacerlo.

En esta situación de alerta, este mismo viernes se ha comunicado que el presidente de EE UU, Joe Biden, y el ruso, Vladímir Putin, conversarán este sábado sobre la situación de Ucrania.

A la espera, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo en una rueda de prensa que hay "una posibilidad clara" de que Rusia lance un ataque a Ucrania, que podría llegar antes de que concluyan los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín el 20 de febrero. "Cualquier estadounidense en Ucrania debería irse lo antes posible, y en cualquier caso, en las próximas 24 a 48 horas", afirmó el asesor del presidente de Estados Unidos. "No hay ninguna perspectiva de una evacuación militar de Estados Unidos en caso de una invasión rusa", añadió.

Sullivan reconoció que Estados Unidos aún no tiene claro que Vladímir Putin haya tomado una decisión definitiva de invadir Ucrania, pero dijo que tiene posicionados los recursos necesarios para hacerlo y que el riesgo es "lo suficientemente alto e inminente" como para alarmarse.

La Casa Blanca advierte del riesgo "inminente" de invasión y asegura que el ataque comenzaría con bombardeos aéreos y misiles

"Si hay un ataque ruso a Ucrania, es probable que empiece con bombardeos aéreos y ataques de misiles que obviamente, matarían a civiles, sin importar su nacionalidad", alertó el funcionario. A continuación habría probablemente "una invasión terrestre que implicaría a un número enorme de tropas" rusas, posiblemente con "un rápido asalto sobre la ciudad de Kiev", y en ese contexto los medios de transporte comerciales podrían interrumpirse "sin prácticamente aviso previo", agregó.

"El presidente no pondrá en peligro las vidas de nuestros hombres y mujeres uniformados enviándoles a una zona de guerra para rescatar a gente que podía haberse ido pero eligió no hacerlo", señaló.

Sullivan se pronunció así después de que Biden participara en una llamada de más de una hora con los líderes de siete países miembros de la Otan, además de con el secretario general de ese organismo, Jens Stoltenberg; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. El presidente de EE UU ha dejado por segunda vez fuera de estos encuentros al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Biden aborda con líderes internacionales, sin citar a Sánchez, la acumulación de efectivos rusos cerca de Ucrania

La Otan, Estados Unidos y la UE han reafirmado la importancia de continuar el diálogo con Rusia, asegurando que están "preparados" para proseguir con las conversaciones, en el marco de los esfuerzos diplomáticos puestos en marcha para desescalar la tensión en torno a la frontera de Ucrania.

En un comunicado, la Otan ha trasladado que los participantes han reiterado que "cualquier agresión" rusa contra Ucrania tendrá "un alto coste" para Moscú. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea insistió en que todas las opciones están sobre la mesa en caso de que Rusia agreda militarmente a Ucrania e informó a líderes europeos y aliados sobre las sanciones que prepara el bloque comunitario para ese escenario.

La tensión se ha disparado en el último mes por la denuncia de Occidente de que Rusia ha movilizado más de 100.000 soldados en la frontera con Ucrania, algo que ha llevado a los gobiernos ruso y estadounidense a enzarzarse en una batalla propagandística.

Moscú ha repetido que no quiere una guerra con Kiev y que no amenaza a Ucrania, mientras que Washington alerta de que los rusos podrían atacar el país vecino "en cualquier momento".

Rusia asegura al Reino Unido que no invadirá Ucrania y Londres pide hechos

En la misma línea que EE UU, el Ministerio de Exteriores del Reino Unido actualizó su página de recomendaciones de viaje para alertar en contra de cualquier desplazamiento hacia Ucrania y subrayar que los británicos en ese país deben "salir ahora".

El primer ministro, Boris Johnson, expresó en una reunión virtual con otros mandatarios mundiales que "teme por la seguridad de Europa en las circunstancias actuales", según informó en un comunicado Downing Street. En ese foro subrayó la necesidad de que los aliados occidentales dejen "absolutamente claro" que habrá un paquete de duras sanciones económicas "preparado" si Rusia decide invadir Ucrania, un paso que para el Reino Unido sería una decisión "devastadora y destructiva".

La cúpula del Ministerio de Defensa de Rusia aseguró este mismo viernes al Reino Unido a través de su titular, Serguéi Shoigú, y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, que Moscú no invadirá Ucrania, una afirmación que Londres se toma en "serio", pero que quiere que se vea acompañada de hechos.

España tiene listo el dispositivo de evacuación

El Ministerio de Exteriores tiene preparado el dispositivo de evacuación de españoles de Ucrania "para activarlo en caso de necesidad", aunque por el momento no se ha considerado necesario. Así lo aseguran fuentes de Exteriores, que están analizando la situación y en contacto con los socios y aliados de la Unión Europea.



Varios países y organismos internacionales han aconsejado ya a sus ciudadanos y personal no imprescindible de sus embajadas que evacúen el país, aunque otros muchos de la Otan y la UE ha decidido, como España, "no cambiar nada por el momento".