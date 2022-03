EE UU lamenta que Rusia lleve la guerra a las puertas de la Otan

El Gobierno de Estados Unidos lamentó este domingo que Rusia haya apostado por escalar el nivel de conflicto de su invasión a Ucrania con el ataque contra una base militar en Yavoriv, a tan solo 20 kilómetros de la frontera con Polonia.

La Embajada de EE UU en Kiev emitió un mensaje en el que dijo "deplorar" el ataque del Ejército ruso de este domingo al Centro Internacional para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad en Ucrania, donde habían trabajado instructores estadounidenses.

"Deploramos el ataque el Centro de Yavoriv, que mató a 35 personas e hirió a 134. El ataque al Centro, en el que EE UU, Polonia, Lituania, Reino Unido, Canadá y otros países entrenaban a fuerzas ucranianas no derrotará a los heroicos soldados allí entrenados", indicó la Embajada en un mensaje en Twitter.

