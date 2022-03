Directo | Ucrania cifra en 53 los muertos en los últimos ataques a Chernígov

En el vigesimosegundo día de invasión rusa de Ucrania, la perspectiva de un acuerdo para un alto el fuego parece acercarse, según la parte ucraniana, quien reconoce sin embargo que la negociación es ardua.



Pero más de tres semanas después del inicio de la "operación militar especial" de Rusia en Ucrania, las fuerzas armadas rusas se centran en el frente sur, especialmente en Mariúpol y Zaporiyia, y no cesan su ofensiva pese a las negociaciones en marcha con Kiev. Además, según varias fuentes, tropas rusas se dirigen hacia Ucrania para reforzar el ataque.



Al menos 53 personas han resultado muertas en los bombardeos atribuidos a las tropas rusas en la ciudad de Chernígov, en el norte de Ucrania, en las últimas 24 horas, informó Viacheslav Chaus, jefe de la Administración Estatal de esa región en un mensaje en Facebook que recoge la agencia Ukrinform.

"El enemigo está exponiendo la ciudad a la artillería sistémica y los ataques aéreos, destruyendo la infraestructura civil de Chernígov", dijo el responsable regional. "En las últimas 24 horas, 53 cuerpos de víctimas asesinadas por los rusos han sido llevados a la morgue", precisó Chaus.

A man was killed in #Kyiv as a result of a downed rocket.



Another three were injured and 30 were evacuated. The cause was a fire and partial collapse of the structures of the upper floors of an apartment building. This is reported by the Ministry of Emergency Situations. pic.twitter.com/khHKYssJVJ