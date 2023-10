Los ecuatorianos eligen a 'quaker' Noboa como su nuevo presidente

Daniel Noboa Azín, quien el 30 de noviembre próximo cumplirá 36 años de edad, se convierte en el 46º presidente de Ecuador, que este domingo acudió a las urnas en segunda vuelta. A través de su cuenta de X, antes Twitter, declaraba: "Hoy hemos hecho historia, las familias ecuatorianas eligieron el Nuevo Ecuador, eligieron un país con seguridad y empleo". Añadió que "vamos por un país de realidades donde las promesas no se queden en campaña y la corrupción se castigue".

Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), había anunciado a través del portal de esa entidad que "enfrentó desafíos por el ambiente de alta inseguridad en que vive el país desde hace unos tres años por la acción de mafias del crimen organizado y el narcotráfico".

Nacido y educado en Miami (Estados Unidos), el nuevo mandatario de esta nación suramericana, con cerca de 18 millones de habitantes, a quien popularmente le llaman 'quaker' debido a que su familia se ha dedicado al comercio de un cereal con este nombre, fue elegido entre 2021 y 2023 como uno de los 137 asambleístas por el Movimiento Ecuatoriano Unido, de centro-derecha y ganó un escaño en el Congreso y como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico legisló a beneficio de pequeñas y medianas empresas en esta nación.

El triunfal Daniel Noboa. X

El nuevo jefe de estado es primogénito de Álvaro Noboa Pontón y de la médica Anabella Azín. Su padre, empresario de 72 años, en cinco ocasiones también buscó la presidencia, pero no lo logró. En tres casi alcanza su meta, pues pasó a segunda vuelta, pero la votación no le fue favorable como ahora sí a su hijo que ya había respaldado un referéndum para restringir la extracción de petróleo en el Amazonas, explicando que el daño al medio ambiente no compensaba en lo más mínimo los recursos económicos que se obtenían.

Según el Consejo Nacional Electoral del Ecuador (CNE) de 13.450.047 personas aptas para votar la asistencia fue del 82,33% y de ese gran total el 52,28% de los votos fueron para el millonario ahora presidente, mientras que su oponente, la abogada Luisa Magdalena González Alcívar, de 45 años, alcanzó el 47,72%, con el 91,46% de los resultados generales.

Luisa González, quien se desempeñó en varios cargos de su mentor político, el expresidente Rafael Correa, refugiado desde 2020 en Bélgica, tras ser condenado a ocho años de prisión por cohecho, representó al Movimiento Revolución Ciudadana, de centro-izquierda. Reconoció el triunfo de su contrincante: "Daniel Noboa, nuestras más sinceras felicitaciones, porque esto es democracia".

La aspirante Luisa González, también con chaleco antibalas, en el colegio electoral. EFE

El nuevo ocupante durante 16 meses -hasta mayo del 2025- del Palacio Carondelet sucede a Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza, quien además de ser dirigente político es banquero, quien desde el 24 de mayo de 2021 ostenta su mandato y que, en un hecho histórico para este país, hace seis meses disolvió el Parlamento. Activó el artículo 148 de la Constitución Nacional, denominado muerte cruzada, argumentando en su decreto «grave crisis política y conmoción interna» y obligó a al Consejo Nacional Electoral a convocar elecciones presidenciales y legislativas extraordinarias.

El electo presidente Noboa, en las encuestas de preferencia, se encontraba en el sexto lugar de favoritismo, tras el crimen del periodista y líder social, el diputado Fernando Villavicencio, en agosto, a manos de grupos criminales oriundos presuntamente de Colombia, en complicidad con organizaciones locales. En la misma cárcel los siete hombres capturados por este hecho fueron asesinados para el desvío de las investigaciones.

Ahora, además de contribuir al esclarecimiento de los hechos, Noboa deberá, con el apoyo de las autoridades mundiales, desarrollar una lucha contra las bandas de cocaína, provenientes especialmente de Colombia, que han convertido a esta parte de América en una zona de violencia.

En cifras

Ecuador, número 68 de la tabla de población, compuesta por 196 países, según cifras oficiales, creció en 2,5 millones de personas entre 2010 y 2022. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) refleja que las mujeres representan el 51,3% de la población frente al 48,7% de hombres. El Registro de Migración del Ministerio del Interior señala que en los últimos dos años han salido del Ecuador alrededor de 300.000 personas.