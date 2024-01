Los documentos de Epstein no revelan presuntos gustos sexuales de Stephen Hawking

Los documentos desclasificados este miércoles día 3 relacionados con el fallecido financiero Jeffrey Epstein no hacen ninguna referencia a los posibles gustos sexuales del físico británico Stephen Hawking, como afirman numerosos mensajes en redes sociales.



Publicaciones muy virales en plataformas como X (anteriormente Twitter), Facebook y TikTok comparten un supuesto extracto de los citados documentos en el que se recoge la declaración de una presunta testigo relacionada con el caso de Jeffrey Epstein, acusado de tráfico y abuso sexual de menores.

Según se puede leer en la captura que circula, la presunta testigo confirma que Hawking visitaba la isla de Epstein asiduamente por placer, además de revelar los gustos del físico por "ver a enanos desnudos resolver ecuaciones complejas en una pizarra demasiado alta".



Estos documentos forman parte de una demanda por difamación presentada en 2015 por Virginia Giuffre, víctima de la red de trata sexual de Epstein, contra la examante y socia de este, Ghislaine Maxwell.



Lo cierto es que esta declaración no es real, puesto que la captura que se comparte en redes sociales es un montaje irónico y tampoco hay rastro de la misma en los 40 documentos que se hicieron públicos el día 3.



Una búsqueda avanzada en X muestra que el falso testimonio fue originalmente publicado por un usuario de esa red social, con el nombre "Drefanzor memes", poco después de que la Justicia de Nueva York levantase el secreto de sumario sobre esta primera tanda que ronda las 1.000 páginas.



El propio internauta, que comparte habitualmente contenidos irónicos y de humor, especificó en la descripción de la captura que se trataba de un meme y volvió a incidir en ello en distintas publicaciones, sin embargo este se ha replicado de forma viral como si se tratara de un fragmento real.



Por otro lado, ninguno de los documentos desclasificados recoge la declaración de una testigo que revele los gustos sexuales de Stephen Hawking, aunque sí mencionan al físico en dos ocasiones.



La primera, en un correo electrónico de 2015 que Epstein envió a Ghislaine Maxwell, el cual señala textualmente lo siguiente: "Puedes dar una recompensa a cualquiera de los amigos y familiares de Virginia que se presten y ayuden a demostrar que sus acusaciones son falsas".



Y continúa: "La más fuerte es la de la cena de Clinton y la nueva versión en las Islas Vírgenes de que Stven Hawking (sic) participó en una orgía de menores".



La segunda mención procede de un requerimiento judicial en el que se pedían fotografías y vídeos de varios personajes, como el propio Epstein o el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton.



En todo caso, ser mencionado en los documentos no implica ningún tipo de culpabilidad en la trama, ya que hay desde correos electrónicos a declaraciones de víctimas o testigos.



En 2015 medios británicos publicaron dos fotografías que demostraban que Hawking había visitado la isla del financiero en 2006 y que había asistido a una comida, invitado por otros científicos, pero no ha trascendido más información sobre sus actividades en la isla.



En definitiva, no hay rastro en los documentos desclasificados sobre Epstein de la declaración de una testigo del caso sobre los gustos sexuales de Hawking. Y la captura que se difunde en redes sociales se trata de un montaje satírico.

La Justicia de Nueva York desclasificó los documentos el día 3

La Justicia de Nueva York publicó el día 3 de enero una primera tanda de documentos judiciales relacionados con el fallecido financiero Jeffrey Epstein, que habían estado clasificados hasta ahora.



Con todo, muchos de los nombres que aparecen en dichos documentos ya son conocidos, puesto que fueron identificados durante el juicio de 2021 contra Maxwell -condenada a 20 años de prisión por ayudar al financiero a abusar sexualmente de menores- o bien porque han dado entrevistas o han sido objeto de denuncias.

Entre los documentos desclasificados hay varias declaraciones de Giuffre y de Maxwell. También hay una declaración de Johanna Sjoberg, otra de las víctimas de Epstein, alegando que el príncipe Andrés de Inglaterra le tocó los pechos en el hogar del financiero en Manhattan, cuando ella tenía 21 años.



La historia ya se conocía, pero esta es la primera vez que se hace público el documento judicial con su declaración.



Sjoberg también testificó que Epstein le llegó a comentar que al expresidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001) "le gustaban jóvenes, refiriéndose a las chicas", según puede leerse en uno de los documentos.



Clinton, cuyo nombre se ha visto vinculado en varias ocasiones al financiero, asegura que no sabía nada de sus crímenes.



La jueza Loretta Preska, del tribunal federal para el Distrito sur de Nueva York, había ordenado que a partir del 1 de enero se hicieran públicos los documentos, hasta ahora sellados, y que incluyen la identidad de unas 150 personas. Entre ellas se encuentran mencionados perfiles tan variados como actores, políticos o modelos, como por ejemplo:

1. El Príncipe Andrés de Inglaterra

2. Kevin Spacey

3. Leonardo DiCaprio

4. Naomi Campbell

5. Bill Clinton

6. Oprah Winfrey

7. David Copperfield

8. George Lucas

9. Heidi Klum

10. Alexandra Cousteau

Epstein se suicidó en 2019 en una prisión federal en Nueva York, donde esperaba el juicio por presuntamente crear una red de tráfico sexual de menores en sus mansiones en la Gran Manzana y Florida. Las chicas más jóvenes tenían 14 años, según la Fiscalía.