Do outro lado do inferno

Chelm, onde me atopo, é a última vila polaca antes da fronteira ucraína.

Cheguei ao hotel Duet, a pequena recepción era unha trasfega continua de xente, nomeadamente familias con nenos e nenas, moitos nenos e nenas. De feito aquí tiveron que apartar as mesas do comedor e convertilo nunha sala de xogos improvisada. Dime a xerente do hotel, Agata, que non teñen máis espazo. Están a converter habitacións dobres en familiares con colchóns no chan. Mentres escribo isto, polo corredor, fóra do meu cuarto, os pícaros corren, perséguense, alleos ás preocupacións de pais e avoas que ou non paran de falar por teléfono ou se xuntan nas zonas comúns do hotel, imaxino que a contarse o día. Escribo, imaxino, porque é imposible falar con eles.

Aquí case ninguén fala inglés, e cando te achegas a eles ou elas fan o aceno coas mans de que non é o momento.

Unha nena ucraína come na beirarrúa da localidade polaca de Medyka. EUROPA PRESS

Moi preto, nun salón que esconde tralos biombos un pequeno escenario con instrumentos musicais e que tamén pertence ao hotel, os veciños veñen deixar víveres, mantas, colchóns... Nada sobra. Grazas á tecnoloxía e ao tradutor do seu móbil, Dominika, unha rapaza duns vinte anos, dime que todo é para repartiren entre a xente que vén escapando da guerra.

De feito vexo algúns dos clientes do hotel que se achegan recoller cueiros para os nenos, auga ou comida, e iso que no hotel hai varias mesas dispostas nas esquinas con termos de café, galletas, chocolatinas, etc. É a imaxe da solidariedade. As xentes, veciños malia pertenceren a países distintos, non entenden o que está a pasar do outro lado da fronteira. Malia estarmos lonxe de Kiev, a uns 150 quilómetros de aquí, chegaron os misís rusos na mañá de onte.

Un home foxe pola fronteira de Shehyni. EUROPA PRESS

Din os organismos internacionais que este pode ser o maior éxodo en Europa dende a Segunda Guerra Mundial. Acnur e Unicef calculan que poden fuxir de Ucraína até 5 millóns de persoas. Unha crise humanitaria, económica e política para Europa.

Aínda hoxe estamos a vivir as consecuencias da crise de 2015. As declaracións de uns e outros, pero sobre todo do presidente ruso que agora di non recoñecer ao lexítimo goberno de Kiev non fan presaxiar nada bo.

Parece que esas predicións, ou máis ben gañas, de que isto fora unha guerra curta, de días, se van esvaecendo.