Directo | Día 85 de invasión: la caída de Azovstal permite a Rusia redistribuir tropas

Día 85 de la invasión rusa en Ucrania: con la caída de la acería de Azovstal, los rusos ya han conquistado toda la línea que une la anexionada península de Crimea con las regiones separatistas del Donbás y han empezado a redistribuir parte de sus tropas en otros frentes.

En el terreno diplomático, Suecia y Finlandia han recibido garantías de seguridad por parte de Estados Unidos y otros aliados occidentales hasta que se consume su entrada efectiva en la Otan. Este jueves el presidente Joe Biden recibe a en la Casa Blanca a su homólogo finlandés, Sauli Niinistö, y a la primera ministra sueca, Magdalena Andersson.

Mientras, la Onu ha advertido de que la guerra en Ucrania puede provocar una crisis alimentaria global si no se permite que salgan de los puertos ucranianos las 22 millones de toneladas de trigo almacenadas.

Al menos un civil murió este jueves y varios resultaron heridos en un ataque ucraniano contra una localidad fronteriza en la región rusa de Kursk, según denunció el gobernador de esa entidad federada de Rusia, Román Starovoit.

Señaló que el objetivo del ataque fue una fábrica de alcohol y que el fallecido era conductor de un camión de la empresa.

Tiótkino, una localidad de cerca de 3.000 habitantes, se encuentra en el extremo occidental de la región de Kursk, en la frontera con la región ucraniana de Sumy

El continúo bombardeo ruso sobre las instalaciones siderúrgicas de Azovstal, en Mariúpol, en el sur de Ucrania, podría haber originado una filtración de sulfuro de hidrógeno al mar de Azov, una sustancia muy contaminante.

Por su parte, el alcalde de Mariúpol, Vadym Boichenko, anunció la necesidad de la entrada inmediata de expertos internacionales y de la Onu en las instalaciones de la acería para estudiar la situación y prevenir un desastre medioambiental de características globales.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania aseguró este jueves que el ejército ruso no está logrando en las últimas horas sus objetivos militares, especialmente en el este del país, en la región del Donetsk, donde ahora centra su ofensiva.

Defenders of #Mariupol were taken to the pre-trial detention center of #Rostov#Russian media, with reference to RT journalist, who accompanied fighters along with the convoy, writes that captured fighters were placed in the pre-trial detention center of Rostov-on-Don. pic.twitter.com/xBCvL8TWXp