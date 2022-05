Directo | Una misión de la Onu sospecha que hay miles de muertos civiles en Mariúpol

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha corroborado la muerte de cerca de 3.400 civiles desde que empezó la guerra, "pero las cifras reales son mucho más altas, el gran agujero negro es Mariúpol, donde es difícil corroborar la información", dijo la jefa de los observadores, Matilda Bogner, en una rueda de prensa en Ginebra.



"En términos de todo el país, todo lo que puedo decir es que hay miles (de muertos civiles) más de los que hemos podido verificar hasta ahora", declaró.



Bogner señaló que en visitas y recorridos por 14 localidades en las regiones de Kiev y Chernígov los observadores de la ONU recogieron informaciones sobre la muerte de más de 300 hombres, mujeres y niños, en particular en zonas al norte de la capital ocupadas por tropas rusas hasta fines de marzo.

Al menos 100 civiles ucranianos permanecen refugiados en las instalaciones de la planta de acero de Azovstal, en la ciudad portuaria de Mariúpol, en el sur de Ucrania, informó un asesor de la alcaldía de la ciudad, Petro Andriuschenko.

La sitiada ciudad al borde el mar de Azov está completamente bloqueada por las tropas rusas desde casi el comienzo de la invasión, el pasado 24 de febrero, y las instalaciones de la acería han servido como refugio a cientos de civiles y militares que aún aguantan el asedio.

La situación en la gigantesca planta siderúrgica, último bastión ucraniano en la ciudad, no se puede contrastar con fuentes independientes, dado que las tropas rusas controlan prácticamente toda la ciudad y han impuesto sus propias autoridades.



El Gobierno de Ucrania confirmó el pasado fin de semana que todas las mujeres, niños y ancianos que permanecían refugiados en estas instalaciones habían sido evacuados

Comienza el 76 día de invasión rusa de Ucrania: un día después del denominado 'Día de la Victoria', las tropas rusas continúan su ofensiva en el Donbás, siguen sin ocupar la acería de Azovstal (en Mariúpol) y se han repetido los bombardeos contra Odesa, el principal puerto ucraniano en el Mar Negro.

As a result of the shelling of #Odesa on May 9, one person was killed and five more were wounded. A shopping center was destroyed.



With one hand #Putin laid flowers to the heroic city of Odesa, with the other hand he sent deadly missiles there. pic.twitter.com/NF13LdUn5Y