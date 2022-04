Directo | La UE acusa a Rusia de "crímenes de guerra" y prepara nuevas sanciones

La comunidad internacional se plantea incrementar las sanciones contra Rusia por la supuesta matanza cometida por sus tropas en la localidad de Bucha, próxima a Kiev, una implicación que el Kremlin ha rechazado de manera categórica.

Los servicios funerarios de Bucha, cercana a Kiev y que fue liberada recientemente por el Ejército ucraniano, han localizado y enterrado unos 340 cadáveres de civiles encontrados en sus calles, informa el diario ucraniano Pravda.

Las autoridades de Kiev denunciaron la masacre cometida por el ejército ruso en esa ciudad del norte del país, que fue asediada y bombardeada durante semanas y en la que, al ser recuperada por las tropas del país, se pudiron descubrir cientos de cadáveres en sus calles, la mayoría de civiles.

#Russian occupiers began preparing a mass grave in #Bucha as early as March 10.



This was reported by #Reuters, citing satellite images. They show that the mass grave near the local church appeared in March. The city was then already under Russian occupation. pic.twitter.com/EBM7TbIzKn