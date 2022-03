Comienza la cumbre de la Otan

Los líderes de la OTAN iniciaron este jueves una cumbre extraordinaria para evaluar cómo pueden dar más apoyo a Ucrania para que se defienda de la invasión de Rusia, y dar su respaldo a un nuevo refuerzo en el este de la Alianza con cuatro nuevos batallones en Bulgaria, Rumanía, Hungría y Eslovaquia.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los 30 aliados están reunidos en Bruselas para mostrar unidad frente a la agresión ordenada por el presidente ruso, Vladímir Putin, en un encuentro en el que también participará por videoconferencia el ucraniano, Volodímir Zelenski.

“Estamos unidos en la condena de la agresión no provocada del Kremlin (…) y determinados a seguir imponiendo costes a Rusia para que ponga fin a esta guerra brutal” de la que hoy se cumple un mes, indicó el secretario general aliado, Jens Stoltenberg, al inicio de la reunión.

Johnson compara a Zelenski con Churchill y cree que Putin ha cruzado "la línea roja"

El primer ministro británico, Boris Johnson, comparó este jueves al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, con el dirigente conservador del Reino Unido Winston Churchill (1874-1965), al afirmar que, al igual que éste, es "el rugido" del pueblo.

"Creo que el presidente Zelenski ha demostrado ser un notable líder de su pueblo: los ha unido y ha sido su voz", dijo Johnson en la cadena de radio LBC. "Él sabe, como reconoció Churchill de sí mismo, que quizás no haya sido el león, pero que ha tenido el privilegio de dar el rugido", dijo.

"Es el pueblo ucraniano el que ha sido el león, y ha demostrado su fuerza de voluntad y su actitud de desafío", añadió el jefe del Gobierno.

Respecto a Putin, ha señala que "creo que la realidad es que Vladímir Putin ya ha cruzado la línea roja hacia la barbarie", declaró a su llegada a la cumbre de líderes de la OTAN que se celebra hoy en Bruselas, en respuesta a una pregunta sobre si el uso de armas químicas por parte de Rusia en Ucrania sería una línea roja para la organización transatlántica.

La Otan avisa: un ataque químico cambiaría la naturaleza del conflicto

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió este jueves de que un ataque químico ruso en Ucrania "cambiaría enormemente la naturaleza" de la guerra que allí se libra y podría afectar también a países aliados vecinos, sin querer especular sobre si ello motivaría una reacción de defensa de la Alianza.

Deputy Defense Minister of #Ukraine Anna Malyar said that the destroyed warship in #Berdyansk could carry up to 20 tanks, 45 armored personnel carriers and 400 paratroopers. pic.twitter.com/HE4fkuAZjN — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

"No voy a especular más allá del hecho de que la OTAN siempre está dispuesta a defender, proteger y reaccionar a cualquier tipo de ataque contra un país aliado", indicó Stoltenberg ante la prensa a su llegada a la cumbre extraordinaria de líderes de la Alianza para abordar la crisis en Ucrania.

Muere una periodista rusa en un bombardeo contra un centro comercial en Kiev

La periodista rusa Oxana Baulina, del medio opositor The Insider, murió en un bombardeo contra un centro comercial en Kiev cuando se encontraba trabajando, según informó este miércoles la propia publicación.

Baulina estaba filmando la destrucción causada por los bombardeos rusos en ese centro comercial en el distrito kievita de Podolsk.

The Insider es uno de los medios rusos declarado como 'agente extranjero' por recibir financiación del exterior.

Con ella, son ya siete los periodistas muertos en esta guerra de Ucrania.

Se pone en marcha un teléfono para las familias españolas interesadas en acoger refugiados

Las familias españolas interesadas en acoger familias de refugiados ucranianos pueden dirigirse al teléfono 900 67 09 09, que estará operativo a partir de este jueves 24 de marzo, en horario de 09.00 a 22.30 horas de lunes a domingo.

‼️#UN: more than 3.5 million people have left #Ukraine since the beginning of the war pic.twitter.com/63fcCKHPtY — NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2022

Esta primera acogida es de corta duración, en hostales, albergues u hoteles lo que permite hacer una valoración del estado de la familia y el diagnóstico de necesidades.

Día 29 de invasión: Zelenski pide al mundo que se levante contra Rusia

Comienza el vigesimonoveno día de invasión rusa de Ucrania: el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, ha pedido al mundo que "se levante contra la guerra", justo cuando se cumple un mes de hostilidades.

El 24 de febrero de 2022 Rusia inició la invasión de Ucrania. Y justo un mes después los países occidentales van a reafirmar su unidad y su estrategia frente al presidente ruso, Vladimir Putin, en diversas cumbres en Bruselas, en las que se hablará de sanciones y de rearme.

What #Mariupol looks like after almost a month of war. pic.twitter.com/gS0sLxM6BN — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

Los líderes de la OTAN apoyarán este jueves en su cumbre extraordinaria en Bruselas el emplazamiento de cuatro nuevos batallones multinacionales en Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria; los líderes de la UE hablarán con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre nuevas sanciones económicas ; y el G7 (los países más ricos) discutirá sobre las consecuencias de la guerra.

Las operaciones sobre el terreno continúan, sobre todo en las direcciones este, sureste y noreste, según el alto mando ucraniano, que reconoce una importante actividad aérea rusa con más de 250 vuelos de aéronaves en las últimas 24 horas, siendo Kiev, Jarkov y Chernigov los principales objetivos.