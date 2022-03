Directo | Ucrania acusa a Rusia de destruir un laboratorio nuclear en Chernóbil

Las tropas rusas han destruido un laboratorio para la gestión de desechos radiactivos en la central nuclear de Chernóbil, ocupada al inicio de la invasión de Ucrania, según ha denunciado la Agencia Estatal de Ucrania para la Gestión de las Zonas de Exclusión.

Según este centro, el laboratorio costó más de 6 millones de euros, se encontraba en la zona de exclusión de la central nuclear de Chernobil y era un complejo con "importantes capacidades analíticas y de investigación" en el ámbito de la gestión de los desechos radiactivos.

El laboratorio fue construido en 2015 con ayuda de fondos de la UE para la cooperación en seguridad nuclear y, según el comunicado, tenía equipos y capacidades analíticas únicas en Europa.

Según el comunicado ucraniano, en el laboratorio había "muestras altamente activas y muestras de radionúclidos que hoy están en manos del enemigo".

