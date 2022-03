Directo | Ucrania comienza la evacuación de Sumy tras el bombardeo ruso

Ucrania anunció la apertura de un corredor humanitario para evacuar a la población civil de Sumy, en el noreste del país, informó la viceprimera ministra y ministra para la Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados, Iryna Vereshchuk.

"Se acordó un alto el fuego a lo largo de la ruta a partir de las 09.00 hora local (07.00 GMT)", indicó la viceprimera ministra en un videomensaje, para añadir que el corredor estará abierto hasta las 21.00 hora local (19.00 GMT) y el trayecto se hará entre Sumy, Golubivka, Lojvitsa, Lubny y Poltava.

"No se ha acordado ninguna otra ruta", recalcó Vereshchuk, quien sostuvo que la apertura del corredor para Sumy ha sido notificada por el Ministerio de Defensa de Rusia al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), y que existen "pruebas documentales" sobre esta decisión.

#Sumy partisans continue to clear the #Ukrainian land from invaders pic.twitter.com/5qopaV0ZRz