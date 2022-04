Directo | Las tropas rusas matan a 50 militares que huían de Mariúpol

Caritas Internationalis lamentó este martes la muerte de dos miembros de su personal en Mariúpol y urgió a "detener la masacre indiscriminada de civiles" en Ucrania.

"Esta dramática noticia deja a la familia de Caritas horrorizada y conmocionada. Nos unimos al dolor y la solidaridad al sufrimiento de las familias y de nuestros compañeros de Caritas Ucrania que están viviendo una tragedia", afirmó en una nota el secretario general de Caritas Internationalis, Aloysius John, ante la noticia del fallecimiento de dos miembros de Caritas Ucrania Mariúpol.

Se ha conocido en las últimas horas, pero el trágico ataque probablemente tuvo lugar el día 15 de marzo, cuando un tanque disparó contra el edificio del centro de Caritas en Mariúpol, matando a dos miembros del personal y cinco de sus familiares, explicaron.

El Pentágono está siguiendo de cerca las informaciones que apuntan al uso de armas químicas en la ciudad ucraniana de Mariúpol por parte de las fuerzas rusas, aunque apuntó que no puede confirmar este extremo.

"Estamos al tanto de las informaciones en las redes sociales que aseguran que potencialmente se han usado armas químicas en Mariúpol", afirmó en un breve comunicado el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby.

"En estos momentos no lo podemos confirmar y seguiremos de cerca la situación", añadió Kirby, que dijo que, de confirmarse, sería algo "profundamente preocupante".

La ministra británica de Relaciones Exteriores, Liz Truss, también informó de que estudia la posible utilización de agentes químicos en Ucrania por parte de las tropas rusas. "Estamos trabajando urgentemente con nuestros socios para verificar los detalles. Cualquier uso de tales armas sería una escalada insensible en este conflicto y haremos que Putin y su régimen rindan cuentas", aseguró en la red social Twitter.

Este lunes, el fundador del regimiento Azov de Ucrania, Andrei Biletsky, denunció en Telegram que las tropas rusas habían utilizado una sustancia química desconocida en Mariúpol que hirió a tres personas.

Las Fuerzas Armadas de Rusia efectuaron ataques aéreos y de artillería contra unos cien militares ucranianos que, según Moscú, intentaban huir en vehículos blindados de la asediada ciudad de Mariúpol y mataron a al menos 50.

"Ayer, 11 de abril, en Mariúpol por la noche, los remanentes de las tropas ucranianas rodeadas en el territorio de la planta de Ilich intentaron sin éxito escapar de la ciudad", señaló el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashénkov, en su parte militar matutino.

New horrifying footage of the #Mariupol Drama Theater destroyed by the #Russian invaders. pic.twitter.com/ihJoieYww9