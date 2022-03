Directo | Rusia bombardea por primera vez Leópolis, a 70 kilómetros de Polonia

El Ejército ruso ha bombardeado esta noche los alrededores del aeropuerto de Leópolis, en el oeste de Ucrania y el punto de paso que usan la mayoría de los ucranianos que huyen hacia la Unión Europea entrando por Polonia.

"Los misiles Rashist impactaron en el área cercana al aeropuerto de Leópolis", anunció el alcalde de la ciudad, Andriy Sadovy, en su cuenta de Telegram.

❗️Some explosions are reported in and around #Lviv. pic.twitter.com/ycdLg1JC8N