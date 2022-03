Rusia ataca la mayor central nuclear de Europa y se hace con su control

La invasión rusa de Ucrania ha entrado ya en su noveno día con una escalada de la alerta internacional tras un ataque ruso contra la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa. El incendio de uno de sus edificios finalmente ha sido sofocado por los bomberos este viernes a las 06.20 horas, tras unas horas de incertidumbre.

Sin embargo, las tropas rusas han tomado el control de la central, según informó el regulador nuclear estatal de Ucrania, que añadió que el personal de la planta controla el estado de los bloques y garantiza su correcto funcionamiento.

Los reactores de la central permanecen intactos y no se han registrado cambios en el estado de radiación en el momento actual, señala el regulador. Especialistas de este organismo están en contacto con los ingenieros de la planta atómica.



"Los reactores de la central permanecen intactos, existen daños en el edificio del compartimiento del reactor de la unidad de potencia No. 1, que no afectan a la seguridad del reactor. Los sistemas y elementos importantes para la seguridad de la central nuclear están funcionando. No se han registrado cambios en el estado de radiación en el momento actual", dice el informe.

ALBARES: "NO PODEMOS PERMITIRLO"

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha condenado este viernes el ataque ruso contra la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, una planta que a esta hora está bajo control de Rusia, y ha pedido no escalar la guerra en Ucrania.

"No podemos permitir esas escenas en Europa, no podemos permitir que nuestros ciudadanos vivan angustiados con posibilidades que han desaparecido hace décadas de la mente de los europeos", ha señalado el titular de Exteriores antes de la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, sobre el peligro que acarrean los combates en torno a una planta nuclear.

OTAN: "ESTO SOLO DEMUESTRA LA TEMERIDAD DE LA GUERRA"

El secretario general de la Otan, Jens Stoltenberg, condenó este viernes la agresión rusa contra civiles en Ucrania y aseguró que el ataque a la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, la mayor de Europa, muestra la "temeridad" de esta guerra y la necesidad de que Rusia retire sus tropas.

"Esto solo demuestra la temeridad de esta guerra y la importancia de ponerle fin y de que Rusia retire todas sus tropas y se implique de buena fe en esfuerzos diplomáticos", aseguró Stoltenberg junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a su llegada a una reunión extraordinaria de ministros aliados de Exteriores.

"La nuestra es una alianza defensiva, no buscamos conflicto, pero si el conflicto viene a nosotros, estamos preparados para ello y defenderemos cada centímetro del territorio de la Otan", aseguró Blinken.

MENSAJE TRANQUILIZADOR

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania emitió un mensaje tranquilizador: los niveles de radiactividad se encuentran dentro de los rangos normales, y aclaró que el incendio declarado tras el ataque ruso afectó a un edificio fuera de la planta misma.

❗️❗️Judging by the video from the scene, an administrative building is on fire at the #Zaporizhzhia NPP as a result of shelling. However, the reactors are very close to the shelling site. The shelling continues. pic.twitter.com/CCZiKgclIw — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

El presidente de Ucrania, Vlodomir Zelenski, señaló en un mensaje que "por primera vez (...) en la historia de la humanidad, el Estado terrorista (Rusia) ha recurrido al terrorismo nuclear". "¡Debemos detener al Ejército ruso de inmediato!", recalcó, al recordar que Ucrania tiene quince centrales nucleares.

"Si hay una explosión, será el fin de todo, el fin de Europa", advirtió, y pidió "la acción inmediata" del Viejo Continente.

EL ATAQUE A LA CENTRAL

Tras disparar las fuerzas rusas contra la central nuclear de Energodar, en la región de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, se desató un incendio y se declaró una amenaza para la primera unidad de las instalaciones, informó el alcalde de la ciudad, Dmitry Orlov.

"¡Amenaza a la seguridad mundial! Como resultado del bombardeo enemigo continuo de edificios y unidades de la planta de energía nuclear más grande de Europa, la planta de energía nuclear de Zaporiyia está en llamas", escribió en su cuenta de Telegram.

La guardia nacional ucraniana dijo que pese al incendio los rusos continuaban disparando en dirección a la planta. El portavoz de la central nuclear, Andrii Tuz, explicó que los servicios de emergencia tuvieron dificultades para extinguir el incendio por la proximidad del continuo fuego ruso, según la agencia UNIAN.

⚡️⚡️⚡️As a result of the shelling at the #Zaporozhye nuclear power plant, a fire started. The exact location of the fire is being specified. CCTV cameras at the plant show flames and smoke. pic.twitter.com/XoN2TzAVJu — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

El ministro de Energía de Ucrania, Herman Galuschenko, denunció que las tropas rusas emplearon fuego de tanques, artillería y cohetes contra la central nuclear, "a sabiendas de las consecuencias catastróficas de sus acciones".

El Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania indicó que equipos bomberos, a los que este jueves las tropas rusas no permitieron acceder al recinto de la central, establecieron que el fuego abarcó tres plantas de un edificio de formación.

¿HAY PELIGRO DE RADIACIÓN?

El portavoz de la central nuclear, Andrii Tuz, explicó que "el combustible nuclear está dentro del reactor atómico. Todavía no se ha descargado. Además, hay una piscina de recarga y almacenamiento de combustible nuclear en la sala central que también contiene uranio y conjuntos de combustible nuclear", dijo, al enfatizar el peligro de que se rompa la cubierta sellada.

El ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba, afirmó en un tuit que la medición de la radiación en la planta "es actualmente normal", pero señaló que el Ejército ruso la bombardea "desde todos los lados". "Si explota será diez veces más grande (la catástrofe) que Chernóbil" en 1986, alertó.

"Los rusos deben cesar el fuego inmediatamente, permitir el acceso a los bomberos y crear una zona de seguridad", tuiteó. Antes de que se sofocara el incendio, el director general de la planta, Igor Murashov, señaló que la seguridad de la central nuclear estaba comprometida, según su mensaje difundido por el Parlamento ucraniano en su cuenta de Telegram. "Los riesgos son tremendos. Los combates continúan. Los reactores están en peligro", advirtió.

Estados Unidos aseguró que la central nuclear no registra "niveles elevados de radiación". La secretaria de Energía estadounidense, Jennifer Granholm, indicó en un mensaje en su cuenta de Twitter que su gobierno no ha apreciado "niveles elevados de radiación cerca de la central. Los reactores de la planta están protegidos por estructuras de contención robustas y han sido apagados de forma segura", agregó.

Aseguró, no obstante, que las operaciones militares rusas cerca de esa planta son "temerarias".

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, habló con el primer ministro ucraniano, Denys Shmygal, y con el regulador y operador sobre la "grave situación" creada en la planta nuclear, según informó el director de la institución en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

El regulador dijo al OIEA que "no se han informado de cambios en los niveles de radiación en el sitio de la planta", según un mensaje divulgado por Twitter por el organismo internacional.

MENSAJE DE ZELENSKI: "DESPIERTEN YA"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió a Europa que "despierte ya" ante el "terrorismo nuclear" de Rusia. "¡Europa debe despertarse ya! La central nuclear más grande de Europa está en llamas, se están desconectando ahora mismo unidades nucleares", señaló en un vídeo publicado en la cuenta de Telegram de la oficina presidencial.

Indicó que los tanques rusos están equipados con cámaras termográficas para que los soldados sepan adónde disparar.

Zelenski se dirigió a todos los ucranianos y europeos que, dijo, conocen perfectamente la palabra "Chernóbil", en referencia a la mayor catástrofe nuclear de la historia, ocurrida el 26 de abril de 1986. "Rusia quiere repetir esto y lo está repitiendo, pero seis veces más", indicó en referencia al número de unidades que hay en la central nuclear de Energodar, en la región de Zaporiyia.

El presidente estadounidense, Joe Biden, urgió este jueves junto a su homónimo ucraniano a Rusia para que "cese" las "actividades militares" cerca de la central de Zaporiyia. La conversación entre ambos líderes tuvo lugar después de que se informase de un incendio en esa planta nuclear.

Según un breve comunicado de la Casa Blanca, Biden y Zelensky coincidieron en "urgir a Rusia el cese de "las actividades militares en el área y permitir a los servicios de emergencia acceder al lugar".

KIEV, EN DIRECTO

MÁS ATAQUES

► Combates: las fuerzas rusas bombardean Ojtirka, en la región de Sumi, en el nordeste de Ucrania, y han dejado sin electricidad y calefacción a la población, informó el jefe de la Administración Militar Regional, Dmytro Zhyvytskyi, en su cuenta de Telegram. "En principio, toda la región de Sumi es ahora un territorio del infierno, que está siendo destruido por las tropas rusas", indicó.

► El Mando General de las Fuerzas Armadas ucranianas afirmó que en territorio bielorruso, cerca de la frontera con Ucrania, hay 38 brigadas de asalto aerotransportado de Bielorrusia que han recibido la orden de cruzar la frontera, tras lo cual recibirían otra orden de atacar al país vecino.

SANCIONES

Estados Unidos subió este jueves un nuevo escalón en su repertorio de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania apuntando a los oligarcas del entorno del presidente ruso, Vladímir Putin, con el objetivo de que den la espalda al jefe del Kremlin. En concreto, Washington dirige sus medidas contra los activos y transacciones bajo jurisdicción estadounidense de ocho oligarcas y sus familias, incluido el supuesto "testaferro" de Putin, Alisher Usmanov, y al portavoz del Ejecutivo ruso, Dmitri Peskov.

También prohibió la entrada a Estados Unidos de 19 miembros de la élite rusa y sus parientes, además de bloquear los activos de siete organizaciones rusas y 26 personas, a las que la Casa Blanca acusa de promover "desinformación" sobre la guerra de Ucrania.

► Protección temporal en Estados Unidos: Estados Unidos anunció la concesión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a Ucrania por los próximos 18 meses, lo que evita la deportación de los ucranianos que se encuentren en su territorio y les permite acceder a un permiso para trabajar y residir. Esta protección se aplicará a los ucranianos que lleven en EE.UU. desde antes de 1 de marzo, por lo que no podrá ser solicitada por quienes hayan ingresado en el país después de esa fecha.

► Línea directa Estados Unidos - Rusia: Estados Unidos estableció una línea directa de comunicación con el Ministerio de Defensa ruso para evitar encontronazos no deseados entre las fuerzas rusas y los soldados estadounidenses desplegados en países aliados en el este de Europa, dijo a Efe una fuente del Pentágono. Un funcionario de Defensa estadounidense indicó que esa línea se estableció el 1 de marzo "con el propósito de evitar errores de cálculo, incidentes militares y una escalada" de la tensión entre las dos potencias.

► Censura en Rusia: el canal de televisión ruso Dozhd, crítico con el Kremlin y clasificado como "agente extranjero" por el Gobierno de Rusia, anunció la suspensión de su actividad, después de que el regulador de las comunicaciones, Roscomnadzor, bloqueara sus emisiones.

La directora general de la cadena, Natalia Sindeeva, explicó que se ha tomado "la decisión de detener temporalmente la actividad del canal de televisión. La palabra temporalmente es muy importante. Necesitamos energía y espacio para entender cómo proceder de aquí en adelante".