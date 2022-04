El Ejército ruso ha vuelto a bombardear con misiles la ciudad ucraniana de Leópolis, cercana a la frontera con Polonia, en un área que, hasta ahora, no había sufrido apenas ataques por parte de Moscú.

Según informó este lunes el alcalde de la ciudad, Andriy Sadovyi, en la red Telegram, cinco misiles han caído en la urbe en las últimas horas.

In the morning, Russian troops launched four missile strikes on #Lviv. Three were directed at military infrastructure, and one more at a tire store.



As a result of the strikes 6 people were killed and 8 more were injured.



Rescuers are still working at the site.