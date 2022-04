Directo | Moscú acusa a Ucrania de ataques en la provincia rusa de Belgorod

Las autoridades de la provincia de Belgorod, en Rusia y cerca de la frontera con Ucrania, han acusado este martes a Ucrania de atacar en su territorio. El gobernador local, Vyacheslav Gladkov, en un mensaje publicado en Telegram afirma que hay un herido.

#Russian media published a photo from the site of shelling in the #Belgorod region. pic.twitter.com/J3tzBg8OSb