Directo | Los ministros de exteriores se reunen este jueves en Turquía

La operación de evacuación de la asediada ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, ha terminado con éxito y un total de 5.000 personas "se encuentran ya a salvo", según Kyrylo Tymoshenko, jefe adjunto de la oficina del presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Tymoshenko informó en la madrugada del miércoles a través de su canal de Telegram, donde también se pueden ver imágenes nocturnas de gente que parece estar abandonando la ciudad en automóviles, trenes y autobuses, que la operación de evacuación de la ciudad había sido un éxito y que además de las 5.000 personas habían podido salir unos mil coches particulares.

La ciudad de Sumy, cerca de la frontera con Rusia, ha sido bombardeada por los rusos durante los últimos cuatro días.

Los ministros de Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, y de Ucrania, Dimitro Kuleba, han acordado reunirse este jueves en Turquía, según confirmó la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajárova, informa la agencia rusa Sputnik. La reunión podría celebrarse en el contexto de un foro económico que tendrá lugar en la ciudad turca de Antalya y al que los dos titulares de Exteriores tienen previsto asistir.

"Efectivamente, está previsto que la delegación rusa presidida por el ministro de Exteriores Serguéi Lavrov salga hoy (miércoles) a Turquía", dijo Zajárova a Radio Sputnik.

La portavoz respondió afirmativamente a la pregunta de si la agenda del canciller ruso incluye un contacto con el titular de Exteriores ucraniano, Dmitri Kuleba.

El ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, anunció el pasado viernes que Ankara proponía organizar un encuentro de los cancilleres de Rusia y Ucrania en el marco del Foro Diplomático de Antalya, que tendrá lugar entre el 11 y el 13 de marzo, con el consentimiento de ambas partes.

La agencia Fitch ha rebajado la calificación de la deuda soberana de Rusia en moneda extranjera a largo plazo de B a C, y considera que es "inminente" el incumplimiento de sus obligaciones. Según un comunicado de la agencia del martes, esta rebaja de calificación sigue a la anunciada el 2 de marzo, ya que lo ocurrido desde entonces "ha socavado aún más la voluntad de Rusia de pagar la deuda del gobierno", en referencia a las sanciones internacionales impuestas a Rusia por su invasión militar de Ucrania el pasado 24 de febrero.

"En términos más generales, el mayor aumento de las sanciones y las propuestas que podrían limitar el comercio de energía aumentan la probabilidad de una respuesta política por parte de Rusia que incluya al menos el impago selectivo de sus obligaciones de deuda soberana", agrega la nota.

Mientras, el Banco Central ruso limitó este miércoles a 10.000 dólares el máximo que un cliente podrá sacar en moneda extranjera en efectivo en sus cuentas de divisas, informó Sputnik. "Un cliente puede sacar hasta 10.000 dólares estadounidenses en divisa en efectivo, y el resto de los fondos en rublo, según el tipo de cambio del mercado del día del retiro", dice el comunicado del emisor ruso.

Dicha limitación será efectiva desde el 9 de marzo hasta el 9 de septiembre próximo.

El Pentágono no ve "sostenible" la propuesta de Polonia de trasladar todos sus aviones de combate MiG-29 a Alemania para ponerlos a disposición de Estados Unidos en la base norteamericana de Ramstein, en territorio alemán. El portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU., John Kirby, indicó que "la perspectiva de que los aviones de combate "a disposición del Gobierno de Estados Unidos de América" partan de una base de EE.UU. y la Otan en Alemania para sobrevolar el espacio aéreo de Ucrania, disputado con Rusia, plantea serias inquietudes para toda la alianza", remarcó Kirby.

Según el portavoz, para EE.UU. no está claro que haya "una justificación sustantiva" para esta medida.

¿Qué había propuesto Polonia? El Gobierno polaco comunicó el martes su disposición a trasladar todos sus aviones de combate MiG-29 a Alemania para ponerlos a disposición de Estados Unidos en una base de ese país en territorio germano. El ministro de Exteriores, Zbigniew Rau, dijo que "las autoridades polacas están listas para trasladar de forma inmediata y gratuita todos los aviones MiG-29 a la base de Ramstein y ponerlos a disposición del gobierno de Estados Unidos", y que esperaba que otros países de la OTAN que los tuvieran hicieran lo mismo.

Las marcas más emblemáticas de EE.UU. y de la cultura del capitalismo, como Coca Cola, McDonald´s o Starbucks, anunciaron este martes casi al unísono que suspenden sus operaciones en Rusia, sumándose así a las decenas de empresas que en días anteriores tomaron una medida similar.

We will be temporarily closing all restaurants and pausing all operations in Russia. Click to read the message from our CEO in its entirety: https://t.co/ncoB2A8GC6