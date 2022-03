Directo | Sexto día de guerra en Ucrania: un convoy militar ruso se acerca a Kiev

KIEV, EN DIRECTO

SEXTO DÍA DE GUERRA EN UCRANIA

Un largo convoy militar ruso en las afueras de Kiev que había sido detectado recientemente por imágenes satelitales es más grande de lo que se había pensado inicialmente, indica la agencia Unian.



Según las imágenes satelitales de Maxar Technologies, que informa regularmente sobre la situación militar en Rusia, la columna alcanza los 64 kilómetros y consiste en carros blindados, artillería y otros vehículos.



Imágenes del lunes mostraron la columna desde la base aérea Antonov, a unos 30 kilómetros del centro de la capital.

Por otra parte, el asalto de Rusia a la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, comenzó anoche, informó el Servicio Estatal para Comunicaciones y Protección de la Información en su cuenta oficial de Telegram.



"El asalto a Jersón ha comenzado. Según testigos, el enemigo avanza desde el aeropuerto a la carretera de Nikoláev y el anillo cerca de la planta de refrigeración", señaló.

⚡️ In #Kharkiv, the occupiers carry out massive air strikes on the city's infrastructure. pic.twitter.com/bkOjoRBCby — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

Previamente, la Administración Regional de Jersón, una ciudad de casiy situada en el sur de Ucrania, a las orillas del mar Negro y junto al río Dniéper, informó de una concentración de soldados rusos cerca del distrito de Shumen.

ZELENSKI RECIBIÓ "SEÑALES"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó esta noche que Ucrania ha recibido "algunas señales" de Rusia durante la negociación entre representantes de ambos países el lunes, pero aún no es el resultado que le gustaría tener.



"Hasta el momento, no tenemos el resultado que nos gustaría tener. Rusia ha expresado sus puntos, nosotros los nuestros para poner fin a la guerra. Recibimos algunas señales. Cuando la delegación regrese a Kiev, analizaremos lo que hemos escuchado y luego decidiremos cómo pasar a la segunda ronda", dijo Zelenski, al comentar el resultado del encuentro en la frontera ucraniano-bielorrusa. Zelenski denunció que mientras las negociaciones continuaban no cesaban las hostilidades en Ucrania.



ASÍ FUERON LOS ATAQUES DEL LUNES

Ataques del 28 de febrero. EUROPA PRESS

GUAIDÓ ACUSA A MADURO

El líder opositor venezolano Juan Guaidó acusó este lunes al presidente Nicolás Maduro de ser "cómplice" del mandatario ruso, Vladímir Putin, en la invasión a Ucrania iniciada hace cinco días. "Venezuela sigue minuto a minuto la resistencia que viven nuestros hermanos ucranianos, ante la invasión rusa. Todos son ejemplo de valentía y coraje al defender su soberanía e imponerse, aún en desventaja, al vil ataque de Putin, apoyado por Maduro", dijo Guaidó en un mensaje en su cuenta de Twitter que acompañó de la etiqueta "Maduro cómplice de Putin".

LA ONU, REUNIDA

La Asamblea General de la Onu inició este lunes una sesión especial de emergencia sobre Ucrania, en la que Occidente busca aislar diplomáticamente a Rusia aprobando una condena de su invasión con el mayor respaldo posible.



La Asamblea General -el órgano en el que se sientan los 193 Estados miembros de Naciones Unidas- votará a lo largo de la semana, probablemente el miércoles, una resolución en ese sentido similar a la que el pasado viernes Moscú vetó en el Consejo de Seguridad.



A diferencia de allí, en la Asamblea ningún país tiene poder de veto, por lo que el texto únicamente necesita reunir el apoyo de dos tercios de la cámara para salir adelante.



SÁNCHEZ, SOBRE EL ENVÍO DE ARMAS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no contempla el envío de armamento a Ucrania por parte de España y defiende que ese envío se haga a través de la Unión Europea, tal y como ya se ha acordado en Bruselas.

Sánchez, en una entrevista en Televisión Española, ha explicado que España está actuando con Ucrania en el ámbito de la ayuda humanitaria y con la provisión de material defensivo como cascos y chalecos.

En España viven unos 100.000 ucranianos/as. Vamos a poner en marcha un conjunto de medidas para que puedan vivir y trabajar legalmente y para garantizar que accedan a la educación, la sanidad y a las políticas sociales como cualquier ciudadano/a de nuestro país. #PedroSánchezTD pic.twitter.com/7ssyM71XgB — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2022

Respecto al envío de armamento, ha recordado que la Unión Europea ha tomado una decisión que ha considerado muy importante y que consiste en activar por vez primera el fondo del mecanismo para la paz dotado con 800 millones de euros y de los que 450 se van a destinar a suministrar material ofensivo a Ucrania y otros 50 para ayuda humanitaria.

Para Sánchez, ante el hecho de que existe una amenaza a la seguridad y a los valores europeos, la respuesta ha de ser también europea.