Directo | Kiev no baja la guardia pese a la promesa rusa de retirarse

El periodista lucense Marcos Méndez, que narra los horrores de la guerra para El Progreso, estaba en el último checkpoint antes de llegar a la ciudad ucraniana de Irpin. Charlaba con un militar ucraniano que incluso le ofreció algo de jamón. Fue entonces cuando se desató un ataque.

Méndez no dudó en grabarlo con su teléfono móvil mientras buscaba un lugar en el que guarecerse entre el sonido de las balas y los misiles explotando muy cerca de donde se encontraba.

El Gobierno ucraniano informó este jueves del envío de 45 autobuses para la evacuación de la sitiada ciudad de Mariúpol tras recibir la confirmación del Comité Internacional de la Cruz Roja de que Rusia mantiene su disposición a permitir un corredor humanitario.

Iryna #Vereshchuk about the work of humanitarian corridors on March 31.



All forces will be directed to the evacuation of citizens from #Mariupol. pic.twitter.com/TYMXg4bJwp