Diputados rusos y ucranianos acaban a puñetazos en Turquía

La Asamblea Parlamentaria de Cooperación Económica del Mar Negro es un punto de encuentro para los países de la región promovido por y celebrado en Turquía. La convocatoria de este viernes, crucial en el contexto de las negociaciones relativas al cereal, saltaba a la actualidad tras registrarse en el mismo dos incidentes desagradables, incluyendo una pelea a puñetazo limpio.

El primer momento de tensión se registraba durante la intervención de la vicepresidenta de la Duma Rusa, Olga Timofeeva, que lucía un símbolo militar ruso. Como protesta, delegados de Kiev desplegaron a sus espaldas una bandera de Ucrania, registrándose una tangana con insultos y agarrones, como pueden ver en el siguiente vídeo:

A scandal at the PABSEC summit in #Turkey - the Parliamentary Assembly of the #BlackSea Economic Cooperation. In ths video, Ukrainian MPs unfolded the flag of their country during the speech of the #Russian representative, after which a scandal broke out. pic.twitter.com/o2RRKNEiJw

Poco después, un diputado ucraniano desplegaba de nuevo una bandera tras la diputada rusa, desencadenando una nueva pelea, a puñetazos, entre un representante ruso que se llevó la bandera y el diputado ucraniana que se la arrebató tras darle un puñetazo.



🥊 In Ankara 🇹🇷, during the events of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Community, the representative of Russia 🇷🇺 tore the flag of Ukraine 🇺🇦 from the hands of a 🇺🇦 Member of Parliament.



The 🇺🇦 MP then punched the Russian in the face. pic.twitter.com/zUM8oK4IyN