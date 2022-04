Hace unas bombas decía que los rusos tienen un grave problema cognitivo, semántico. Sus líderes dicen cualquier cosa, y el ruso de a pie bebe vodka, se va a casa, y unos pocos son encarcelados o puestos en Gulag, si protestan.

Rusia es realidad virtual, aunque no es nuevo: Potemkin ya hacía hermosos pueblos de cartónpiedra cerca del camino, poniendo siervos rollizos, para saludar a la zarina al pasar.

Así, Putin alega que nos ataca para evitar que Ucrania entre en la Otan, desnazificarnos, y proteger Donbas; donde previamente rusificaron, infiltraron soldados e iniciaron la guerra. De camino, conquistaron Crimea, y ahora cierran nuestra salida al mar y exigen nuestra rendición; además de querer derribar al Gobierno democráticamente elegido. No vaya a ser que cunda el ejemplo en Rusia, donde Putin manipuló las elecciones, encarcelan y tratan de matar a oponentes como Navalni, y cambian la Constitución, para perpetuarse en el poder hasta 2038. Aunque, si vive entonces, seguro que volverá a trocar el puesto con el primer ministro, como ya hizo con su buen escudero Medveved para burlar la ley, y seguir mandando. Mientras, acumulando mansiones toda su recua.

Sin embargo, el culmen onírico lo ha alcanzado el poder espiritual: el patriarca Kirill, de la iglesia ortodoxa de Moscú, restaurador de la vertiente religiosa del zarismo a la que aspira el tirano, y que ya en su día había lamentado el fin de la atea URSS, viene de justificar en homilía la lucha e invasión de Ucrania porque es una guerra contra el lobby gay O sea, para Kirill el no matarás no se aplica a los gay y sus simpatizantes; además de a los ucranios, sirios, etc., colateralmente.

O Dios no habla ruso, o en Rusia exime del quinto mandamiento. Kirill añadió que los ucranios, y el resto del mundo libre, están engatusados por el lobby occidental, que promete consumismo, desfiles gay, y una idea falsa de libertad visible. Aunque en esto lleva razón, porque los rusos no tienen libertad, ni visible ni ninguna otra.

Recordar que Kirill salió sin quemarse de un abuso en el privilegio dado a la Iglesia Ortodoxa para importar cigarrillos sin impuestos, que luego vendían. Un fraude que la prensa independiente valoró en unos 1.500 millones de dólares: vean en internet su ‘carrera’ y vínculos con el poder.

Eso es Rusia.