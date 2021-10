El diálogo venezolano se rompe por la extradición de Álex Saab a Estados Unidos

El empresario colombo-venezolano Alex Saab, muy cercano al Gobierno de Venezuela y presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro, comparecerá este lunes a su primera audiencia ante la Justicia estadounidense tras haber sido extraditado para responder de acusaciones de lavado de activos.

No ha trascendido hasta ahora información oficial alguna de dónde está detenido Saab, aunque por anteriores casos de extraditados destacados, como el expresidente panameño Ricardo Martinelli, es probable que esté en el centro de detención anexo a los tribunales federales del centro de Miami.

El gran interrogante de esta fase del proceso judicial es si Saab, nacido en Colombia hace 49 años, colaborará con la Fiscalía a cambio de una reducción de condena o se someterá a juicio.

El empresario llegó este sábado a Estados Unidos desde Cabo Verde después de haber pasado más de un año detenido en ese país insular en virtud de una orden de captura emitida a través de Interpol por Estados Unidos.

Saab aseguró en una carta que no tiene "nada que colaborar" con el país norteamericano y que no cometió ningún delito, según un escrito leído este domingo por su esposa, Camila Fabri.

DIÁLOGO. El diálogo del Gobierno y la oposición de Venezuela es la primera víctima de la extradición, después de que el oficialismo interrumpiera su participación en esas conversaciones como una forma de protesta.

Caracas, que rechaza estas acusaciones contra Saab, anunció que la delegación gubernamental no asistirá a la cuarta ronda de negociación pautada para el domingo 17 de octubre, después de asistir a tres reuniones anteriormente desde que se iniciaran los encuentros el pasado 13 de agosto.