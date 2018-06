Alrededor de 600 manifestantes, entre ellos la actriz Susan Sarandon, han sido detenidos este jueves durante la ocupación de un edificio de oficinas del Senado de Estados Unidos en Washington, donde condenaron la postura de "tolerancia cero" del presidente estadounidense, Donald Trump, respecto a la inmigración ilegal.

Los manifestantes, en su mayoría mujeres vestidas de blanco, se sentaron en el suelo de mármol del edificio Hart del Senado y se envolvieron en mantas plateadas, similares a las que se entregan a los niños inmigrantes separados de sus padres por funcionarios estadounidenses.

DETENCIONES. Susan Sarandon, por su parte, fue arrestada en los exteriores del Departamento de Justicia. "Detenida. Permanezcamos fuertes. Sigamos luchando", escribió la actriz en Twitter junto al hashtag #WomenDisobey (Las mujeres desobedecemos).

El canto de las manifestantes "Dilo fuerte, dilo claro, los inmigrantes son bienvenidos aquí" se escuchaba en todo el edificio y atrajo la atención de decenas de empleados del Senado en los pisos superiores del recinto, desde donde observaron la manifestación.

La Policía del Capitolio había advertido a los manifestantes de que si no abandonaban el edificio serían detenidos. Poco después, los manifestantes fueron alineados contra una pared en pequeños grupos y la Policía ha confiscado sus mantas y carteles.

Los agentes han tardado alrededor de 90 minutos en detenerles y finalizar la manifestación. La congresista demócrata Pramila Jayapal se encontraba entre los manifestantes y también ha sido detenida. "Acabo de ser arrestada junto a 500+ mujeres y @womensmarch dice que no continuará la política de tolerancia cero de @realDonaldTrump. No en nuestro país. No en nuestro nombre", escribió en Twitter.

I was just arrested with 500+ women and @WomensMarch to say @RealDonaldTrump’s cruel zero-tolerance policy will not continue. Not in our country. Not in our name.

June 30 we’re putting ourselves in the street again.



Join us. https://t.co/DdRHeFtTTr pic.twitter.com/P9uK0Z1Zay