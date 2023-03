Prisión para un periodista de The Wall Street Journal en Rusia por supuesto espionaje

Las autoridades de Rusia han detenido en la ciudad de Ekaterimburgo al periodista Evan Gershkovich, que trabaja para el diario estadounidense The Wall Street Journal, por supuestas actividades de espionaje, una acusación justificada por el Gobierno ruso pero negadas "rotundamente" por el periódico norteamericano.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha informado de la interceptación de las "actividades ilegales" del "ciudadano estadounidense Evan Gershkovich, nacido en 1991 y corresponsal de la oficina en Moscú del diario The Wall Street Journal, acreditado ante el Ministerio de Exteriores ruso, por sospechas de espionaje en favor del Gobierno estadounidense".

Así, ha resaltado que el periodista se enfrenta a una posible pena de hasta 20 años de cárcel, es sospechoso de "actuar siguiendo órdenes de Estados Unidos para recopilar informaciones que constituyen secretos de Estado sobre las actividades de una de las empresas del complejo industrial-militar ruso", informa la agencia de noticias Interfax.

Un tribunal de Moscú ha ordenado que permanezca en prisión provisional al menos hasta el 29 de mayo, en una primera comparecencia en la que se ha confirmado el cargo de espionaje adelantado por el FSB.

El Gobierno de Rusia ha justificado el arresto, alegando que la labor de Gershkovich en Ekaterimburgo "no tenía nada que ver con el periodismo". La portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova, ha denunciado en Telegram que "no es la primera" vez que un corresponsal se aprovecha de su profesión para "encubrir actividades que no son periodísticas".

Más tarde, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha aseverado que Gershkovich "fue atrapado in fraganti" y se ha manifestado en contra de que la detención del periodista pueda afectar negativamente a la labor de las oficinas rusas en el extranjero. "Esperemos que esto no suceda", ha dicho.

Peskov ha ofrecido una rueda de prensa en la que, preguntado sobre el futuro de las oficinas de The Wall Street Journal en territorio de Rusia, ha asegurado que todos aquellos periodistas que lleven a cabo "actividades periodísticas normales" y cuenten con "una acreditación válida" podrán seguir trabajando en el país.

Asimismo, cuestionado sobre si el arresto de Gershkovich se ha producido en respuesta a la detención la pasada semana en Estados Unidos del ruso Sergei Cherkasov, acusado de espiar en favor de Moscú, el portavoz del Kremlin ha asegurado no contar con información al respecto, recoge

Persecución a periodistas

El periodista habría estado recabando informaciones sobre el Grupo Wagner, propiedad del oligarca Yevgeni Prigozhin, cercano al presidente ruso, Vladimir Putin, y que ha enviado mercenarios a Ucrania. El último artículo de Gershkovich publicado por The Wall Street Journal data del 28 de marzo bajo el titular La economía de Rusia está comenzando a desmoronarse.

Poco después del anuncio de la detención, el diario estadounidense ha recalcado que está "profundamente preocupado por la seguridad de Gershkovich", que se ha convertido en el primer periodista de un periódico del país norteamericano en ser arrestado por cargos de espionaje en Rusia desde la Guerra Fría.

"Nos solidarizamos con Evan y con su familia", ha afirmado el periódico, que ha reclamado en un comunicado la "liberación inmediata" de su periodista.

Por su parte, la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha mostrado su "alarma" ante lo que ha dicho que "parece una medida de represalia". "Los periodistas no deben ser un objetivo", ha reseñado en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.

Gershkovich trabajó previamente para la agencia francesa de noticias AFP y el diario ruso The Moscow Times. Asimismo, ha publicado en The New York Times, The Economist, MIT Technology Review, Foreign Policy y Politico Europe, entre otros medios, según recoge su página web.