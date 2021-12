Detenido un joven en Florida por planear una matanza como la de Columbine

Un estudiante de 19 años fue arrestado este jueves por supuestamente planear un tiroteo masivo en el campus de la Embry Riddle Aeronautical University, en Daytona Beach (costa noreste de Florida), en lo que podría haber sido una matanza como la perpetrada en la escuela secundaria de Columbine (Colorado) en 1999.

John Hagins fue detenido por agentes de la Policía cuando salía de su apartamento armado con un rifle semiautomático plegable y cientos de balas y cargadores en su mochila.

"Hemos arrestados en Embry Riddle a un estudiante que planeaba disparar en el campus (universitario) el último día de clase (hoy) antes de las vacaciones de invierno", dijo en un tuit el jefe de la Policía de Daytona Beach, Jakari Young.

Unas horas después se presentaron cargos contra Hagins por los delitos de "terrorismo, amenazas escritas de herir o matar e intento de homicidio en primer grado", indicó Young. Permanecerá arrestado sin derecho a fianza hasta su primera comparecencia ante el juez.

La detención se pudo realizar gracias a que un par de estudiantes que formaban parte de un grupo en la red social Snapchat en el que estaba Hagins se alarmaron ante las amenazas que había hecho este y decidieron alertar a los agentes de seguridad del campus.

Hagins había subido mensajes a las plataformas sociales en los que sugería que iba a llevar a cabo un tiroteo masivo el último día de clase en la universidad, cuando se encontraba llena de alumnos, recogió el diario The Daytona Beach News-Journal.

Uno de los mensajes del joven decía: "Terminé mis compras escolares", en referencia al rifle plegable KelTec calibre 9 mm que Hagins llevaba en la mochila junto con casi 300 balas y cargadores de municiones.

"Gracia de Dios esos dos estudiantes se adelantaron e impidieron que la Universidad Aeronáutica Embry Riddle fuera la próxima historia de los medios nacionales con respecto a un tiroteo masivo en ese campus", dijo Young.

Hagins confesó que había hecho esas amenazas, pero dijo a los detectives que le interrogaron que era todo una broma.

El jefe de la Policía de Daytona Beach señaló que, cuando recibió la llamada sobre este incidente, de inmediato le vino a la cabeza el tiroteo masivo en la secundaria de Oxford, en Michigan, el pasado 30 de noviembre, pero que le sorprendió luego conocer que Hagins había estado pensando en el tiroteo masivo que se produjo en Columbine.

"En realidad, (Hagins) hizo referencia a Columbine y dijo que (...) iría al campus para realizar un (tiroteo) como Columbine", dijo Young, según el rotativo citado.

En días recientes las autoridades del sur de Florida han arrestado hasta seis estudiantes como presuntos autores de amenazas hechas contra escuelas públicas, la última de ellas registrada este miércoles. Estos arrestos se dan después del tiroteo que un chico de 15 años perpetró la semana pasada en un instituto de secundaria de Michigan que les costó la vida a cuatro alumnos y heridas a otras siete personas.

