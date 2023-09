Despiden a un piloto por esnifar cocaína de los pechos de una mujer antes de un vuelo

Un piloto de la compañía British Airways fue despedido después de que una noche de fiesta en Johannesburgo (Suráfrica) se le fuese de las manos antes de ponerse a los manos del avión que debía llevar a numerosos pasajeros a Londres.

Él mismo le reveló la historia a una de las azafatas del vuelo a través de varios mensajes de texto, en los que se jactaba de haber esnifado cocaína de los pechos de una mujer. "He sido un niño muy travieso", le confesó a su amiga.

La información fue destapada por el diario The Sun, quien identifica al piloto como Mike Beaton, casado y padre de un hijo.

British Airways decidió cancelar el vuelo al enterarse del comportamiento de Beaton, lo que le ocasionó unas pérdidas estimadas de unos 115.000 euros, y decidió someter al piloto a un test de drogas a su llegada al aeropuerto de Heaton, arrojando un resultado positivo que motivó su despido inmediato de la compañía.

Según la información publicada por The Sun, la cosa se torció cuando Beaton conoció a dos personas en un club nocturno de Johannesburgo: una mujer galesa y un "young spanish bird" (joven pájaro español).

