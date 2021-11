Despega la tercera misión comercial tripulada de la NASA y SpaceX hacia la EEI

La tercera misión comercial tripulada de la NASA y SpaceX a la Estación Espacial Internacional (EEI, en inglés) despegó con éxito este miércoles de Cabo Cañaveral (Florida) con cuatro astronautas después de que fuera pospuesta en varias ocasiones debido sobre todo a cuestiones meteorológicas.

La llamada SpaceX Crew-3 fue lanzada a las 21.03 EST del miércoles (2.03 GMT del jueves), desde el Centro Espacial Kennedy, en la costa este de Florida. Los cuatro astronautas viajan ya a bordo de una nave Dragon nueva, la Endurance, lanzada con éxito de la plataforma 39A y propulsada por un cohete Falcon 9, que ya había sido usado en junio pasado.

A los 2 minutos y 40 segundos del despegue, la cápsula donde viajan los astronautas y el cohete propulsor se separaron en una primera etapa como estaba previsto. La cápsula Dragon continuó su viaje, mientras el cohete Falcon 9 regresó de manera autónoma a una plataforma no tripulada y estacionada en el Océano Atlántico.

Pasados los 10 minutos del despegue, los cuatro astronautas saludaron a cámara y comenzaron a jugar con lo que parecía una pequeña tortuga que flotaba en la cabina.

A continuación estiraron las piernas y se pusieron en función de las pantallas de control que tenían delante. La transmisión en directo de la NASA calificó esta operación como un "increíble lanzamiento".

El equipo, que relevará a de la SpaceX Crew-2 que regresó este lunes de la EEI, está compuesto por los astronautas estadounidenses de la NASA Raja Chari, Tom Marshburn y Kayla Barron y el alemán Matthias Maurer de la Agencia Europea Espacial (ESA, en inglés).

Marshburn, el único de los cuatro que ha ido al espacio antes, publicó antes de partir una foto en Twitter desde el espacio en la que se ve la plataforma de lanzamiento 39-A tomada por unos de los astronautas que regresaron el lunes pasado.

Our departure gate from Earth, launch pad 39-A, as seen from space. Taken by my friend @astro_kimbrough during the last days of his mission aboard @Space_Station pic.twitter.com/ugrDnXjTlc