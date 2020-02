"Se les acabó. Ya rompimos el silencio". Yesenia Zamudio ha puesto voz al grito de dolor y a la reclamación de justicia ante los feminicidios en México, un país en el que se estima que matan a una media de diez mujeres cada día. Su hija murió en 2016 con 19 años, tras ser arrojada por una ventana, y Yesenia sigue exigiendo justicia, por ella y "por todas las que nadie nombra. Porque todos los días asesinan una, y otra, y otra".

Sus palabras en una manifestación de hace unos días contra la violencia machista en la capital mexicana y en varias ciudades del país —convocada después de la muerte de Ingrid Escamilla, tras la que se han conocido otras, como la de la niña Fátima— han dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales, con su testimonio desgarrador y su dura llamada de atención ante el drama de los feminicidios en el país. Los catalogados así fueron el año pasado 1.006, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

"Tengo todo el derecho a quemar y a romper. No le voy a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper que rompa, y la que quiera quemar, que queme, y la que no, que no nos estorbe", aseguró Yesenia Zamudio.

La mujer exige justicia por su familia y por todas las víctimas. "Porque antes de que asesinaran a mi hija han asesinado a muchas, ¿y cómo estábamos todas? En nuestra casa llorando y bordando. Ya no señores, se les acabó. Ya rompimos el silencio", dijo.

Miles de mexicanas se manifestaron como ella ante el Gobierno y los medios de comunicación en una jornada de protestas contra la violencia machista en la capital mexicana y en varias ciudades del país. "No tendríamos por qué estar aquí, pero estamos aquí porque nos duelen todas. Estamos indignadas. Porque así tengamos que quemar toda la ciudad para que nos dejen de matar lo vamos a hacer", aseguró Zamudio a Efe.