Descubren por primera vez a una mofeta usando una piedra como herramienta

Las mofetas también pueden usar herramientas, según un inesperado descubrimiento basado en fotografías tomadas por una residente del sur de Colorado en febrero pasado y confirmado luego por expertos de dos universidades, según un estudio científico publicado este miércoles.

El 13 de febrero de este año, Suzanne Dickerson, una usuaria de Twitter que publica desde hace una década fotografías de animales, difundió imágenes capturadas por una de sus cámaras en Colorado Springs, 100 kilómetros al sur de Denver, de una mofeta usando una piedra para romper el hielo y beber agua.

Dickerson preguntó en Twitter si la mofeta realmente estaba usando una herramienta en un grupo dedicado a intercambiar ese tipo de imágenes. Uno de los miembros del grupo es Mario Pesendorfer, experto en ecología en el Departamento de Ornitología de la Universidad Cornell, quien contactó a Dickerson y al biólogo Jerry Dragoo, de la Universidad de Nuevo México.

The first evidence of tool-using #skunks was gathered not by biologists, but by a nature-loving citizen with a motion-activated camera. How much more might be discovered if scientists harnessed the richness of these amateur observations?https://t.co/3bRXFtsIcn @9brandon pic.twitter.com/ayRukUDhRw